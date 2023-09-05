世界視線：美國東北亞防線　必敗於北韓挑戰

美國正全力在東亞建圍堵中國的軍事聯盟。日韓澳菲的積極參與，似乎是美國的形勢大好。可惜東北亞還有北韓。

在金正恩的領導下，北韓建立了核阻嚇，成為對美的最佳防衞。軍事政策也轉變以導彈為主，針對的對象再不限於南韓，而是遍及日韓的美軍基地，更盡力地把美國本土也包括在內。金正恩的戰略是避免韓戰式的戰爭，而是一開始便對付美軍在東亞基地和美國本土，使美國逃不掉戰火的摧殘。從武器到戰爭目標的轉變，顯示出金正恩的睿智和果斷。小國與大國博弈，不能局限於本土，也不能讓大國發動其他附庸國群毆。一開戰便要把美國拉入，要它感受戰爭的打擊。

於是，在美日韓多次在東北亞開展軍事演習之時，北韓不但進行導彈的試驗，更在近日進行戰術核戰爭的演習。針鋒相對之餘，表明戰爭一起，北韓便會使用戰術核武，以此警告美國和日韓，不要輕舉妄動來攻擊北韓。

推動與中俄合作

北韓的戰略使美國不知怎樣應付。制裁無效，將之孤立也沒法推翻金氏政權，反而讓其閉關自守埋頭進行軍事戰略的轉變。美國無奈看着北韓的核武導彈技術升級，對美國的直接威脅日加嚴重。日本與南韓在這樣的軍事威脅下，大有放棄與之對立，讓美國最後獨自應戰。美日韓的軍事聯盟會只剩下駐地美軍。美國以往是找中國抑制北韓，北韓不給中國面子。可是在烏戰之後，美國對華威脅日大，中國亦會改與北韓合作，或至少讓北韓放手對抗美國。

最近北韓與中國東北的交通恢復，似乎是開始進行貿易。金正恩在軍事布局大致完成後便推經濟發展，中國和俄羅斯相信會作積極的回應。一旦中朝貿易加強，北韓可從中國糧食大省的黑龍江、吉林進口糧食，以礦產與工業產品交換。北韓可擴大從俄進口能源，回報以火炮武器，和派遣勞工在俄遠東地區替俄軍民企業進行加工，以北韓高質量的龐大勞工來支援俄加工工業擴展，為烏戰，也為俄國內再工業化和發展遠東地區。北韓可利用盧布與人民幣的相互可兌換性。

這樣的中俄朝跨國生產體系，南韓文在寅也曾提出相類的宏圖。但南韓作不了，中俄朝卻在美國壓迫下大有機會推動。以北韓的核阻嚇，中俄的偏幫，東北亞反而變成美國防線中最大的風險。

研究所所長 陳文鴻