6月以來，烏克蘭發起的大反攻一直戰績麻麻，美國西方援助的先進武器並未發出「扭轉戰局」的作用，不少成了廢銅爛鐵，尤其讓烏軍攻勢難以為繼的，是彈藥被打光了。美國、北約「清倉查庫」，也供應不上烏軍的需要，澤連斯基急得火上房，抓了瞎，到處要軍援、要武器、要彈藥。

不過，近日據說傳來好消息，烏軍的反攻有了相當進展，在扎波羅熱突破了俄軍第一道防線，要乘勝追擊，擴大戰果，澤連斯基催要軍援更緊，而且有了「資本」和充足的理由。對此，一位俄軍備役將領警告說，烏軍膽敢繼續進攻，俄軍就要毫不猶豫地讓他們嘗嘗戰術核武器的滋味，現在烏軍正有大批兵力集結扎波羅熱，戰術核武器正好可以劃定一個範圍把他們一鍋端。

這位俄軍備役將領的「恐嚇叫囂」，引來了美國的反彈。英國媒體日前報道，美方將首次提供可以穿透裝甲車輛的貧鈾彈予烏克蘭，用於即將付運的M1阿布拉姆斯主戰坦克。一位美國官員聲稱，在本周公布的烏克蘭軍事援助中，宣布提供價值2.4億至3.75億美元貧鈾彈藥。貧鈾彈具有「亞核武器」之稱，具極強的穿透力、具化學毒性和放射性，「在戰場使用後將令白血病（血癌）患者及畸形嬰兒出生率增加」，是國際社會禁用的武器，然而，英國已向烏克蘭供應了貧鈾彈，已為美國供應貧鈾彈開了路。

可以預料，倘烏使用貧鈾彈的話，將迎來俄羅斯戰術核武器劈頭蓋臉的攻擊，俄烏之戰將加入「核戰」的新元素，掀開歷史性的一頁。這是美英希望看到的一幕，也是他們導演促成的一幕，拿俄烏做核武之戰測試品，他們也將玩火自焚。與此同時，美國、北約正在為俄烏之戰全面升級做準備，近日北約將在波羅的海舉行大型海軍演習。德國海軍總司令凱克預告，演習將首次模擬應對俄羅斯攻擊，屆時將有30艘艦船和3,000多名軍人參加，演練兩棲作戰和從海上打擊陸地。