南韓總統尹錫悅鐵了心親美，在拜登拉攏下更是奮不顧身硬撐日本排放核污水，結果民望一挫再挫。最新民調顯示，南韓人對尹錫悅的不滿意度上升至59%，較一周前增加兩個百分點，創下16周以來新高。另外，超過七成受訪者擔心核污水對海產的影響，六成受訪者表示不願意吃海鮮。外界估計，一旦尹錫悅民望繼續低走，撐不了多久便會遭國會彈劾。

目前，在野黨黨魁李在明正在絕食抗議，要求尹錫悅停止幫助日本「環境犯罪」，以及就破壞南韓民生道歉。而街頭示威更是不絕如縷，有大學生因為闖進日本駐韓使館而被捕，民怨正在沸騰。內外交困下，尹錫悅還要趁機諉過「個別勢力助長反日情緒誤導輿論」，堪稱火上加油。

事實上，南韓出口疲弱，僅龍頭企業三星第二季業績便按年暴跌96%，如今日本排污，連帶南韓漁業也遭受重創。最近南韓不少養殖場的石斑大量死亡，原因就是民眾不敢食魚，石斑賣不出去最終集體「反肚」。而南韓濟州島特產東洋鱸，近期拍賣價格亦按年暴跌近60%。

南韓曾被日本殖民，同日本向為世仇，民眾非常反日，當地有明星於早前的光復節遊日，旋即被國民罵翻天而道歉收場，可想而知尹錫悅犧牲國家利益和尊嚴去媚日，激起的怒火是何等巨大。民間組織不斷發起簽名運動要求彈劾總統，聲勢一浪高於一浪。

須知當年大選，尹錫悅得票率僅高於對手李在明不足0.8%，執政黨在國會只有110席，在野黨則佔據國會單獨過半，絕對是個弱勢總統。更不必說，南韓總統是全世界最高危的職業，總統下台後坐監的例子不勝枚舉。尹錫悅會否步前總統朴槿惠被彈劾的後塵，不妨拭目以待。