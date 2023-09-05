美國軍方聲稱正研究一項計劃，名為「人間煉獄」，主要是針對中國解放軍。中美兩國一旦開戰，美軍自知在人力及常規武器數量上並無優勢，故正計劃訂購一千至兩千架新式無人機。這類機種完全由人工智能（AI）操控，整個機群是以AI協同作戰，24小時內就能鎖定上千個目標，一旦全面發動攻勢，瞬間便可以將對手的軍事基地，變為人間煉獄。

五角大樓的無人機作戰計劃，九成是衝着中國而來，美國從來不敢輕易挑戰俄羅斯，事關雙方一旦衝突，可能就是互射核彈，莫斯科根本沒興趣跟老美在常規戰上多所糾纏。中國卻不同，老早承諾絕不首先使用核武，故美方才敢口出狂言，說要發展無人機來對付解放軍。

可惜美軍的如意算盤未必能夠打響，據說，解放軍已擁有世界上最龐大的無人機戰鬥群，這方面的作戰技術，恐怕還在美軍之上。中國最新研究的隱形戰機，已由單座位改為雙座位版，傳聞多添的後座飛行員，正是用作操控無人機。將來中國每一架常規戰機，可能都會配合無人機作戰。美軍跟解放軍比試其他武器，或許尚有勝算，要比試無人機，卻是最笨的選擇，山姆大叔甫一舉步，恐怕便會踢到鐵板。

沙特阿拉伯很早便購入中國製的激光防空系統，專門用作對付無人機。在一次實戰中，沙特一舉擊落了13架來犯的無人機，當時的殲敵數量，是創出世界自有無人機以來的最高紀錄。美國人間煉獄計劃，所用的無人機每架成本約300萬美元，沙特在戰場中卻驗證出，中國製激光炮每發射一次，成本只需一美元。哼哼，那便是一對300萬！換我是解放軍指揮官，巴不得美軍無人機，能夠早一點大舉來犯。