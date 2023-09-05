俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫，指摘日本在美國協助下，擴大軍事設施並增加武器採購，推行國家軍事化路線。人們常說台灣是下一個烏克蘭，這是忽略了俄日之間的新仇舊恨。

雖云美日之間有所謂安保條約，莫斯科對日開戰會有所顧慮。惟現在不是說對廣島、長崎投核彈那種規模的戰爭，若戰事地點為日俄有主權爭議的南千島群島（日本稱北方四島），這類開發程度低的荒蕪之地，美國會怎樣演繹安保條約呢？

須知道，前總統特朗普曾被外媒踢爆，認為美國對日本負有防衞義務，日本卻不需負責對美防衞，極為不公；前首相安倍晉三亦在一本對談集裏，憶述為紀念《美日安保條約》50周年到訪美國，與前副國務卿阿米塔會面，同行尚有後來出任防衞大臣的小野寺五典。後者詢問如果中國軍隊登陸釣魚島，美軍會為此出動作出保衞嗎？阿米塔說：「日本人必須先展現守島的決心才行，否則就沒有理由讓美國的年輕人為保衞相關群島而戰死。」即又是那套「貴客自理」，待打完打殘才來執死雞的操作。安倍照理不會作故事來誣陷美國吧？

值得一提的是，美外強中乾愈發嚴重，駐日基地屢爆事故，不是戰機遇雷擊，就是無人偵察機衝出跑道，大黃蜂戰機與軍用加油機相撞墜海，造成6人死亡，亦讓人記憶猶新。日俄若為着荒蕪之地開戰，美國會不會對日送上武器了事？畢竟條約是死的，阿米塔的解讀方法才是生的。

梅德韋傑夫的講話反映克宮的看法，俄方對日本就爭議島嶼舉行軍演很有意見，日方不應以為有美撐腰便大安旨意。普京要完成俄羅斯偉大復興，在曾擊敗過俄國的日本身上取回一場勝仗，最能起振奮作用。日本淪為下一個烏克蘭，絕非遙不可及之事。