日本不顧周邊國家的安危，悍然排放核污水，導致大陸全面禁止日本水產輸入，日本外相林芳正揚言將向WTO控訴，而美國駐日大使伊曼紐爾則說，如果日本真的提告，美國將會支持日本，力挺日本與中國對抗。

但這其實不是第一次日本為了福島核污染問題告上WTO，早在2015年，日本就為了南韓禁止福島周邊8縣市所有水產品，及14個縣市27個產品品項銷往南韓，而狀告至WTO。結果到2018年先是裁定要糾正南韓的行為，在南韓提出上訴後，旋又撤銷這項決議，結果等於南韓實質勝訴，讓日本碰了一鼻子灰。

而這次美國支持日本提告，勝算會比較高嗎？實際上是不太可能，因為號稱WTO「最高法院」的上訴機構在美國的長年杯葛下，7名法官的員額始終補不齊，從2019年就停擺至今，而美國之所以杯葛上訴機構，正因不願讓上訴機構做出對美不利的判決。實際上，美國近年對中國的一系列貿易制裁，基本都違反WTO原則，若是中國提告，美國很可能會敗訴，而美國技術性的讓WTO失能，就是為了放開雙手來跟中國打貿易戰！所以美國明知自己廢了WTO的仲裁機制，卻又假惺惺地說支持日本，根本就是在吃日本人豆腐。

話說回來，日本政府為了幫東電省錢，已經花了700億日圓宣傳，又將花200億日圓補助漁業損失，這已遠超中俄建議將核污水氣化處理的340億日圓，這還沒算未來數年日本漁產內外銷都必然面臨的困境，怎麼算都是一筆虧本生意。建議日本還是懸崖勒馬，盡早停止排放核污水，修補與周邊國家關係，否則這種害人害己的作法除了讓世界愈來愈不信任日本外，絕不會獲得任何好處。