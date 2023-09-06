正論：一陣風打回原形　清潔騷簡直羞家

王婆賣瓜，自賣自誇。港府去年8月敲鑼打鼓展開打擊衞生黑點計劃，高官信誓旦旦表示絕非做騷，今年中更自誇收到極大成效，逾九成黑點情況獲得改善。是耶非耶？立法會議員直指土瓜灣區仍舊到處垃圾，蚊蟲孳生，異味四溢。一節見則百節知，所謂打擊衞生黑點，一陣風即打回原形。

有關計劃展開超過一年，港府亦自詡卓有成效，打擊衞生黑點亦暫告一段落。惟事實勝於雄辯，有議員巡視土瓜灣區內黑點，發現情況反覆，大街大巷的衞生情況雖有改善，惟後巷暗街仍是一塌糊塗，甚至變本加厲。例如鴻光街後巷雜物經過一年未被清走，垃圾和發泡膠堆積，猶如小型垃圾房；又如中華大廈停車場黑點，由原來小量雜物散落一地，變成整條後巷都被紙皮和發泡膠淹沒；至於上鄉道後巷棄置電單車雖然不見了，但卻堆積大量木板、車胎和雜物，吾不欲觀之矣。

事實上，衞生黑點打回原形甚至愈加惡化，土瓜灣並非個別例子，本報亦時有報道，尤以九龍區最令人慘不忍睹。全港700多個黑點中，九龍城區佔90個，紅磡蕪湖街一帶後巷至今仍繼續擺放雜物，膠箱垃圾隨處可見；曾有多部門聯合打擊阻街亂象的黃大仙雙鳳街及環鳳街一帶，棄置垃圾情況一年後仍未解決，垃圾紙皮箱滿地；新蒲崗康強街後巷的衞生黑點即使已設置監察鏡頭，仍見有雜物及垃圾亂丟。所謂收到成效，顯然只是自欺欺人。

更須指出，垃圾污水堆積必然伴隨鼠患孳生，本報月前便報道，牛頭角一個商場地舖的豬肉檔老鼠橫行，甚至在生豬肉上亂竄，「肉中鼠」令人震驚。至於土瓜灣十三街、粉嶺祥華邨垃圾站等，因為廚餘亂丟而吸引大量老鼠前來覓食，老鼠甚至沿渠爬入民居，令人不勝其煩。食環署一味虛應故事，不是將部分地區的鼠患指數「清零」當作政績，就是強調捕捉活鼠數量按年大增，無視真實情況，簡直豈有此理。

本報不下多次強調，搞好衞生必須持之以恒，最忌三分鐘熱度，否則一陣風過後無以為繼，問題旋即死灰復燃。很可惜被本報不幸言中，港府最愛就是做騷，最缺就是實幹精神。這一年多下來，除了高官帶隊巡視的所謂黑點在鏡頭下似有所改善，高官不到的橫街暗巷還不是同一個老樣子？特別是食肆林立的舊區，後巷必然是污水遍地，廚餘傳出陣陣異味，顧客在店內開餐，老鼠在店外大快朵頤，甚至竄入食肆也是時有所聞。如此旅遊之都、國際城市，堪稱丟架！

大事做不成，小事做不了，港產官僚向來如此，說到底是人的問題。不論是滅鼠搞衞生，抑或為郵輪碼頭安排接駁交通，都不是移山填海方能做到的大事，偏偏官僚就是懶得做，或擺個姿態敷衍了事，到頭來一事無成，徒生民怨。由此可見，官僚一日不肯換過思維改變態度，香港一日都是烏煙瘴氣，不管口號喊得多麼漂亮，整個社會也只會每況愈下而已。