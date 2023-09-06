以中美兩國現在的實力，打貿易戰、科技戰、商業戰、高端企業戰、外交戰、軍事戰，誰都不佔壓倒性優勢，各個領域的較量互分長短，誰也別想佔大便宜。中國深明此中道理，總是強調合作雙贏、強調協商互惠互利解決問題。

然而，這是中方的一廂情願，美方總是要打倒中方「獨贏」的。根據美國的稱霸史，就沒有「合作雙贏」、「共同發展」這檔子事。與歐洲列強相比，美國後來居上，和西班牙爭，和德國爭，和英國爭，和蘇聯爭，美國是超越了它們、壓倒了它們才取得和鞏固了霸權地位。整個20世紀，是美國稱霸的世紀，它一口氣「搞掂」了德國、英國、蘇聯。在這個過程中，美國只迷信「實力決定一切」、「競爭決定一切」、「武力最終解決問題」。

美國的建國史只有200多年，但它已是老牌霸權國家，傲慢驕橫非常，它絕沒想到短短40多年前還貧窮落後的中國，能夠迅速跳躍追上稱霸百年還很年輕的美國，中國成了它的心頭大患。

決定真正出手、要快速把中國壓垮的是特朗普。在他之前的奧巴馬政府及美國的「政治精英」們已發現了「中國的危險性」，發現了中國照此勢頭發展下去不得了，美國會失去霸主地位，故特朗普一上台就對華出重手。他非常之狂，認為打倒中國並非難事，可收立竿見影之效的是貿易戰，特朗普獅子開大口，向中國徵收驚人關稅；與此同時向中國高科技產品、高端製造業揮舞大刀，聲稱美國很快會贏。到了拜登，就更是對中國全方位極限施壓，並在關乎中國核心利益的核心——台灣問題上對華擺出戰場，支持台灣「倚美謀獨」，準備和中國打仗。

美國以為這套極限施壓好生了得，中國必會屈服。想不到中國巋然不動，不卑不亢，反制凌厲，出手老到，韌性特強。老美更想不到的是，中國不怕武力威脅，不怕打仗，甚至頂狂風、戰惡浪，主動亮劍，逼退美國！