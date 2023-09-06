國務院總理李強代表中國出席本年度G20峰會，意味着國家主席習近平將會缺席，對此，東道主印度總理莫迪若有所失，美國總統拜登更是大失所望。拜登多次表達希望在峰會上與習近平會面，現在看來是徹底落空了。其實大家都知道，中美元首去年曾在印尼峇里島的G20峰會期間面對面長談，美方信誓旦旦承諾「五不四無意」，雙方達成多項共識，結果呢？老美說一套做一套，回去後馬上變卦，所謂的承諾一文不值，所謂的共識更是無法落實。

所以說，相見爭如不見。明知美方毫無誠信，中方自然沒有必要再虛與委蛇，最高領導人缺席這次G20峰會，實際上就是請老美吃檸檬。不過，美方顯然還不死心，今年11月美國將主辦APEC峰會，這也許是促成中美元首會面的最後一次機會，前提是美國不能拒絕遭其制裁的香港特首赴會，否則中國領導人極可能還會缺席。球在美方腳下，如何抉擇是他們的事，給不給面子則是中方的事。

可以見到，今年以來多位美國高官相繼訪華，包括國務卿布林肯、財長耶倫、氣候特使克里、商務部長雷蒙多，而中方官員並沒有相應回訪，連早就收到美方邀請的外長王毅也遲遲未定行程。這不是故意令對方難堪，而是不想被帶節奏。老美出爾反爾，既要又要，連總統親口承諾的事情也可隨時變卦，中方早就丟掉幻想，當然沒有必要再浪費時間。假使中美元首在這次G20峰會期間會面，那又如何？還不是各說各話，沒有任何實際意義。

從實力地位出發跟別國打交道，是美國一貫的外交思維，他們認為理所當然，從來都是無往而不利。對華政策也是同樣套路，一方面要求溝通對話，一方面繼續遏制打壓，他們也許認為沒有問題，偏偏中國不吃這一套。須知時代不同了，美國已沒有資格居高臨下同中國說話，貿易戰打不贏，科技戰不奏效，發動熱戰又不敢，還有甚麼招數？算來算去只剩一張台灣牌。但實際上，解決台灣問題的主動權在中方手上，而不在美方手上，他們充其量只能賣點軍火，榨取台灣最後一點剩餘價值。

老美表面上依然咄咄逼人，其實這正是焦慮惶恐的表現。美國霸權邏輯愈來愈行不通，只能靠裝腔作勢來壯膽，中國早就看穿其底牌，豈會被唬住。「他橫任他橫，明月照大江。」