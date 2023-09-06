中國駐美國大使謝鋒，近日在《華盛頓郵報》撰文，標題是「中國經濟發展比你想像的更好」。北京的官方代表能夠講得如此直白，大抵所言非虛，內地經濟非但並無崩潰，而且發展勢頭仍然良好。

近期不少西方政客和評論家頻頻唱衰中國，他們不斷造謠，就是要動搖世界各國對中國的信心。一個國家的經濟發展，難免會有高低起伏，如今適逢全球經濟不景，中國這兩年也確是遇到好些坑坑陷陷。不過，這是正常現象，只要調整過來，中國的發展機遇還是比別處多。謝鋒在文章中指出，今年上半年，法國、英國、日本、德國對華的投資都有大幅度增長，升幅由14.2%至173.3%不等。列強口稱中國在崩潰，但腿腳最是誠實，都紛紛要走來加大投資。

筆者向來強調，中國經濟是一本很難讀懂的書，以今日的狀況為例，你要說不好，似乎有100個例子可以證明它確是不好；你要說好，同樣可以找到100個例子證明它正欣欣向榮。外面的人不容易知道內中底蘊，因此我選擇相信官方說法，也就是「中國經濟發展比你想像的更好」。

另一個讓我不敢看輕中國經濟的原因，是看到北京似乎鐵了心，要把經濟搞上去。歷史早已一再證明，只要中國領導層決定要做的事，沒有做不到的。對付新冠病毒如是，對付香港反對派亦如是，而最新的例子就是研發高端晶片。中國電訊設備商華為剛推出自主研發的5G手機，用的正是5或7納米晶片。美西方國家出盡吃奶之力，試圖阻止中國製造出14納米以下的晶片，但在國家全力支持下，華為現已成功突破瓶頸。高端晶片這麼難搞，中國也能成功搞出來，如今要想搞好經濟，試問又有何難？