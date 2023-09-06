日本政府不顧海內外的反對聲音和抗議行動，一意孤行開始將福島第一核電站內數以百萬噸計的核污水排入大海，引發中國等多個鄰近地區收緊對進口日本漁農產品的限制。但日本官方一直拒稱這些是「核廢水」或「核污水」，而是已經過科學化的稀釋和處理、聲稱對人類健康和海洋生態均無害的「處理水」，並反轟我國（包括特區政府）反應過敏，質疑相關批評與進口限制是基於政治理由而非科學考慮。

將廢水、污水改稱為「處理水」，是典型的日式語言偽術。日本人出名說話有禮、表現誠懇，實際上卻是相當虛偽造作和冷淡待人。套用香港人的說法，就是「信佢一成，雙目失明」。但日本農林水產大臣野村哲郎日前與當地漁農業界緊急開會，討論如何應對外界的批評與制裁後，向記者發言時卻使用了「污染水」的禁忌字眼。剛剛公開表演進食福島食品的日本首相岸田文雄，對野村的發言當然深表遺憾，並勒令對方向公眾道歉和撤回有關言論；有聲音更要求野村引咎辭職。

野村哲郎何以忽然打破虛偽，實話實說？據報該場應急會議內容嚴肅，氣氛緊張，與會者相信沒有進食或喝酒，因此野村應該不是吃了「誠實豆沙包」或「酒後吐真言」。有人歸咎野村年事已高，再過兩個月就達80歲高齡，可能患有隱性認知障礙而不自知。然而日本人出名健康長壽，相對於日本的盟友美國的多位政界領導，包括民主黨籍的總統拜登和參議院共和黨領袖麥康奈爾，野村尚算年輕及相對腦筋清醒得多，出現「言語失禁」的機率應較低。

比較可信的說法是，深受日本政府排放核污水及相關外國進口限制影響的當地漁農業界，在當日的閉門會議上不再啞子吃黃連，紛紛向野村盡訴心中情，直斥「污染水」對業界生計造成沉重打擊。野村可能是不知不覺間受到其他與會者的言詞所「污染」，在會後見記者時複述了業界的真情用語。也有可能野村根本是刻意為之，以示他作為日本漁農業主事官員的無奈與不滿。野村日前已應首相要求公開道歉，但鞠躬謝罪的角度，明顯不及一般日本官員的應有標準。是否因為年紀問題，彎腰力不從心，還是他根本是不情不願，心有不甘呢？

無論如何，不管福島核電站排出的是「處理水」還是「污染水」，都改變不了有關自私自利行為對周邊地區及海洋生態可能造成的影響。日本指大部分歐美國家都理解及支持其排放行動，然而這些國家在地理上與日本相距甚遠，亦較少進口日本的漁農產品，相關制裁行動反而有助增加歐美漁農產品的出口銷量。若果換轉了要排放的是切爾諾貝爾核電廠的「處理水」，直接危及歐洲的漁農業及國民安全，即使下決定的是友好的烏克蘭政府，估計西方也會強烈反對，並施以比我國更嚴厲的進口制裁。