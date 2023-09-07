正論：暑熱指引欠作用　立法方能真保障

踏入初秋，香港天氣仍然悶熱，工人中暑時有所聞。儘管勞工處已在5月推出《預防工作時中暑指引》，美其名曰保障工人健康，但實際運作甩漏百出，令人無所適從。顯而易見，有關指引無助減低工人中暑風險，工人繼續得不到適當休息，當局必須與僱主協商一套切實有效的機制，否則指引是一紙空文。

一項調查顯示，超過四成受訪工友表示，並沒有在工作暑熱警告生效期間獲得額外休息，其中超過七成半人指出，僱主從未通知他們警告生效的消息。此外，根據現行指引，僱主在工作暑熱警告下應安排一系列防中暑措施，但逾七成六受訪工友指僱主無提供防曬手袖，逾五成表示僱主沒有提供闊邊防曬帽及便攜式風扇等，可見有關指引既不獲僱主遵從，工人亦無法受惠。

有關調查結果並不令人意外，自工作暑熱警告推出後，處方發出指引的準則便備受詬病，例如同一天內多次發出黃色工作暑熱警告，惟每次最短只相隔10分鐘，如此「彈出彈入」，別說正在工作的工人不可能知悉，即使僱主想安排工人休息也是難以做到。建造業界便不下多次表明，他們的工作性質不可能讓工人隨時丟低手頭工作去避暑，最終與勞工處多次商議後，終於另行推出《工作暑熱警告下建造業實務指引》。惟從是次調查反映，切實執行指引規定的建造業僱主寥寥可數，遑論出名刻薄的清潔承辦商，到頭來工人健康依然欠缺保障。

事實上，歷年來因中暑而喪命的工人不在少數，有工會每年均接獲20多宗工人中暑個案，政府肯正視工人權益，提出暑熱及休息指引，誠為社會進步的明證。然而，港產官僚做事永遠不經深思熟慮，從來沒有從實際層面出發，只知閉門造車，自以為是，最後當然是有姿勢無實際。有關指引與其說是保障工人權益，不如說是港府推卸責任的遮羞布。

歸根究柢，特區政府一直嫌貧愛富，政策偏重商界利益，打工仔權益只是作個關心狀而已。工作暑熱警告固然如此，當局對其他工業亂象同樣漠不關心，非要到「死人冧樓」的地步不肯亡羊補牢。以去年9月安達臣道地盤冧天秤導致3死6傷的嚴重工業意外為例，正因為勞工處長期對地盤安全不監不管，承建商草菅人命才會成為常態。甚至乎，法庭對「搞出人命」的僱主往往網開一面，罰款輕微，阻嚇力欠奉。如此種種，人命何價？

調查團體指出，當局長遠而言需要增訂針對熱疾病的《職業安全及健康規例》，並將與中暑相關的熱疾病納入可補償職業病範圍內。其實，世不患無法，而患無必行之法。本報不斷強調，工作暑熱指引只是「指引」，並無法律約束力，即使勞福局局長信誓旦旦表示會作出巡查，又可能會對不遵從指引的僱主提出檢控，但既然無法可依，又何來檢控？口頭說一千句漂亮話，還不如做一件實事，當局便必須考慮立法，真正保障工人權益！