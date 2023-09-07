娛圈單打：冠亞季軍冇個掂　不如重選冇咁嬲

今年港姐競選早就拉下帷幕，但唔止網民對賽果有意見，冠亞季軍佳麗仲各自各「惹火」，是非歷年最多。難怪有網民意難平，認為如此港姐欠缺代表性，不如重選冇咁嬲！

嗱，咪睇冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈均為賽前大熱，當選後理應讓人心服口服，其實恰好相反，唔止有落選佳麗表明唔忿氣，仲話要開Live爆料，三位港姐是非仲要爆個不停。好似莊子璇咁，除咗被批評為「擦鞋港姐」，美貌連內地網民都有意見，直指只是「路人樣」，非常普通。其後她更被揭有猛料背景，老竇係福建幫社團要員。儘管伊人呼冤，話有關組織只係親戚聯誼會，但網民早就先入為主，質疑佢有背景先至當選。

話口未完，王怡然的是非更多。最爆係父母被指經營補習社，倒閉後笠水千萬元走佬，其父有見自己生意失敗累及女兒前途，先後兩次發聲明澄清，但網民完全唔Buy，紛紛叫佢欠債還錢，仲話阿女冇資格代表香港做港姐。黑開有條路，此前王怡然又被評為「雙面人」，表面甜姐兒，實則好倀雞，曾因為在香港食肆遭到不禮貌對待而拍片洩憤，表情猙獰，真係做乜都錯。伊人潛完水拒絕受訪，都唔知點收科！

好啦，王敏慈似乎好少少，但當選後一直被質疑美貌乃後天加工，加上佢極速返回北京繼續學業，究竟點樣履行一年港姐職責，令人疑問。

唉，選美本來志在為電視台注入新血，但呢班囡囡明顯未開跑已墮馬，觀眾緣欠奉，TVB今勻都可謂失算！不過咁，好快又一年，下年港姐話唔定又有其他驚喜。