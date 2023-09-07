內地歌手刀郎一曲《羅剎海市》風靡海內外，有人現學現用，以其中一句歌詞形容日本肆意排放核污水的行為：「可是那從來煤蛋兒生來就黑，不管你咋樣洗呀那也是個髒東西。」是不是很貼切？日本政府不斷為排污洗白，但不管怎麼洗，核污水就是核污水，不可能洗成礦泉水。日本農林水產大臣野村哲郎只是不經意說了「核污水」3個字，在國內就成為眾矢之的，不僅被首相岸田文雄要求道歉，還被迫收回言論，甚至幾乎丟掉烏紗帽，可見小日本是多麼心虛，又是多麼齷齪。

日本政府一直強調核污水經過處理後安全沒有問題，是嗎？有沒有問題只能留待時間證明，目前可以肯定的是，排污行動剛開始不久，東京電力公司就從附近海水中驗出放射性物質，日本政府依然堅持沒有超出安全標準。實際上，按計劃日本排污行動將持續長達30年，隨着愈來愈多核污水進入大海，放射性物質將會不斷累積，而且將會長期存在，任何人都無法保證日後不會超出安全標準。日本首相岸田文雄率領閣員在鏡頭面前表演吃福島海鮮，未免太假了。

日本政客喜歡吃核污海鮮，那是他們自己的事，外人管不着也不想管，但他們沒有權利強迫中國人一起吃。中國政府為了14億國人的生命健康和子孫後代着想，禁止日本水產進口是天經地義的事，向世貿通報也已盡了本身義務，小日本倒打一耙，威脅要去世貿告狀，愈發顯得自己卑鄙無恥。明明是加害的一方，反而扮成受害者，莫非他們把全世界都當成傻瓜？

當然，世界上確實有不少傻瓜，南韓總統尹錫悅就是其中的人辦。他為了替日本排放核污水背書，東施效顰學岸田文雄當眾表演吃日本海鮮，奴顏婢膝竟至於如此地步，簡直丟人現眼，難怪其民望直瀉而下。尹錫悅也許不知道南韓政壇有多複雜和危險，過去卸任總統幾乎沒有一個有好下場，其結局恐怕也好不到哪裏去。這不是危言聳聽，南韓反對派領袖李在明為了抗議南韓政府媚日行為，宣布無限期絕食，萬一搞出人命，尹錫悅這個總統大概也就當到頭了。

善惡到頭終有報，多行不義必自斃。日本政府以為有美國撐腰就可以為所欲為，將國際社會的反對聲音當成耳邊風，殊不知人在做，天在看，蒼天從來沒有饒過誰，小日本就等着報應吧。