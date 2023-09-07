歷年大學迎新營例牌激起爭議，尤其遊戲色情過火，早就為人詬病。可能經過3年疫情「過度壓抑」，一班「天之驕子」、「社會棟樑」今年更是藏不住，不是玩玩吓這麼簡單，而是涉及刑事罪行！

一名香港大學男生，被指在護理系學生會迎新營中非禮一名女子，被控兩項非禮罪，日前已經提堂，獲准保釋。但沒有最爆，只有更爆，教育大學的醜聞更轟動！4名女生報稱在迎新活動期間，疑被同一名男子強姦及偷窺，該男子報稱28歲。執法部門正在調查，而校方則成立專組檢視迎新營流程，擺明就是亡羊補牢，賊過興兵。

迎新營的原意，理應讓新生認識系內兄弟姐妹，後生仔玩吓癲吓本不為過，但香港的大學生卻是毫無底線，所玩遊戲例必意淫，女學生例必被抽水，早就令人慘不忍睹。今年兩所大學均爆出性侵醜聞，涉及嚴重刑事罪行，港大甚至被指有校外人士走到迎新營「隊草」，廁所遺下大量用過的避孕套，迎新營儼然爆房場所和迷幻派對，有關大學施施然說不能容忍、要檢討要調查，不亦晚乎！背後還有多少淫穢劣迹未浮上水面，還有多少大學迎新營存在同樣問題未被揭發，可思過半矣。

這些年，大學生不務正業早就不是新聞，2014年佔中甚至得到當時的大學校長背書，將他們捧上天，到了2019年終於鬧出黑色暴亂，大學生淪為暴徒，大學淪為暴大，一味以反中亂港為職志，學術排名一落千丈。香港落入這些「社會棟樑」、「天之驕子」手中，未來社會不是更趨政治化，就是淫亂化，隨時胡天胡帝，隨時拉下褲子就嚟料。一眾大學大可力爭淫亂世界第一排名，香港成為另類世一，學術研究就休提了。