曾幾何時，美國總統選舉予人的感覺是新人輩出，尤其是民主黨的候選人，更是不乏年輕才俊，1992年克林頓當選首任總統時只有46歲，2008年奧巴馬當選時也年僅47歲。但近年的情況大不一樣，美國大選彷彿成為老人選舉，2016年希拉妮和特朗普競選時，兩人均年約七旬，已被嘲笑是老人選舉。若無意外，明年的大選很大機會是78歲的特朗普和81歲的拜登之爭。

《華爾街日報》最新的民調顯示，特朗普在共和黨提名中的優勢擴大，近六成共和黨選民最看好他；拜登在民主黨內的支持度同樣遙遙領先。現在特朗普和拜登在總體選民中的支持率分別有40%和39%，而潛在較為年輕的綠黨和自由黨參選人，加起來的支持率只有3%。美國大選成為老人的天下，反映美國社會出現了不少問題，首先是年輕人日益政治冷感。如今是新媒體、高科技時代，美國青少年自小只關心當紅歌手，同齡人之間談政治會破壞氣氛。到了大學，優秀的年輕人首選是去硅谷搞創科和從事商業活動，搞政治活動獲取利益太慢，而且地位不高，口碑更是不好。

其次是社會利益固化。美國年輕人沒有儲蓄習慣，最有錢的還是老年人，儲蓄率基本上都集中在這一階段。長者成為消費的主力，也是政治獻金的主要來源。特朗普和拜登實際上就是代表着這一利益群體，他們的思想觀念和這些人更相近。

從更深一層而言，美國年輕人不再參與政治，某程度上反映他們對制度不抱希望，對美國民主制度投下不信任票。如果這種情況不改變，無論誰當選，都無法改變美國社會日益分化的趨勢。在此情況下，共和黨和民主黨鬥爭愈演愈烈，類似債務懸崖一類的政治癱瘓現象就會愈來愈多。