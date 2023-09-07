美國商務部長雷蒙多結束訪中後，回國接受專訪，表示美國還有很多對付中國的大棒尚未使出，例如限制出口、投資、關稅等，認為此行已讓中國官員深刻體認到美國的手段，需要的時候隨時都可用上。雷蒙多也認為，由於美國每年向中國輸出價值數十億美元的半導體，這種對美國有利的合作將會持續下去，但最精密、可用於軍事的先進半導體與人工智能半導體，則在禁止之列，這可確保美國在軍事上的領先。

雖然看似信心滿滿，但中美貿易戰發展至此，令人不禁疑惑，美國官員到底對實況了解多少？又知不知道自己手中還剩多少籌碼？真實的世界是，美國早已使出所謂的大棒，限制出口、投資與關稅固然對中國經濟發展造成衝擊，但美國也不好受，愈來愈多美國廠商要求拜登政府放寬與中國間的貿易限制，而中國逐步推動的反制措施也開始對美國造成傷害。最明顯的例子就是，原本一直限制美商赴中投資的雷蒙多，這次訪中卻大談放寬對美國廠商投資中國的限制。這種出爾反爾的舉動，顯然是受到美國廠商的內部壓力，如果沒有辦法讓這些金主滿意，拜登的連任之路將更加坎坷。

而雷蒙多最得意的限制先進半導體輸出，卻壓根沒法限制中國的軍力發展，因為眾所周知，軍事尖端武器其實不會用到最先進的半導體，因為其穩定性有待驗證。而穩定可靠的半導體製程，中國早已掌握，就好像半導體技術更為落後的北韓，依舊可以發展先進導彈一樣，期望藉由限制半導體來遏制解放軍的擴張，無異癡人說夢。

雷蒙多手中的大棒已經出盡，那些還未使出的並不是撒手鐧，而是七傷拳，一旦美國被迫用上，只會對拜登政府造成更大的危機。