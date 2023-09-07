在本屆男籃世界盃，中國男籃創下歷史最差戰績，小組賽3戰全敗。而遭遇歷史最差的又何止籃球，在8月的匈牙利田徑世錦賽上，中國隊僅獲得兩枚銅牌，創下近20年來最差成績。中國女足則在世界盃史上首次無緣小組出線。成都世界大學生運動會，中國隊狂攬103金，比第二名至第八名的總和還要多；但在男籃世界盃、田徑世錦賽這些真正高水平世界大賽上的難堪成績，讓大運會上的「金牌收割」變得索然無味。

短短一個月，諸多體育項目連遭敗績，而且，與多年來持續不振的男足不同，中國男籃、女足都曾是強隊，男籃曾16次獲得亞洲冠軍，女足甚至曾獲世界盃亞軍。這種現象，顯然不能用偶然失誤來解釋了。與以往的謾罵發洩不同，此次互聯網上的反思之聲大增，「外面的世界都變成甚麼樣了！」的口號，一度刷屏。成績滑坡如此嚴重，原因之一是外行領導內行、官僚凌駕專業之上的模式，近些年變本加厲，「高質量黨建引領體育事業高質量發展」、「抓好國家隊思想教育」等口號喊得震天響。運動員不僅要訓練，還要疲於應對各種講話學習、精神宣講、紅色革命聖地研學之旅等。

愛國主義教育並非不能搞，但要命的是將其庸俗化、形式主義，到頭來本末倒置。對於一個運動員來說，加強專業技能、提高比賽成績、在國際大賽上為國爭光，難道不應該才是最好的報國方式嗎？體育比賽需要的是實打實的競技能力，再響的口號、再「過硬的思想」也等於零。

另一個不容忽視的原因是，中國離開國際大賽舞台太久了，透過男籃、女足，一個陌生的外面世界呈現在國人面前。受新冠疫情防控影響，中國運動員近年來甚少參加國際賽事，缺乏與高手過招，競技狀態下滑，而外國選手依舊保持着比賽節奏。日本在田徑世錦賽拿下一金一銅，趕超中國；日本男籃則憑藉世界盃的成績，獲得亞洲唯一直通奧運會的資格。

當外面的世界在加速前進，國內卻在穩步後退。投入資金比以前多，硬件條件比以前好，但體育運作體制、訓練模式卻愈來愈僵化，與西方發達賽事的交流合作愈來愈少。十多年前，NBA尚能看到姚明、王治郅、易建聯等一眾中國球員，如今變得杳遠陌生。唯一令人感到欣慰的是中國網球選手連創佳績，而他們恰恰是選擇不斷到海外錘煉比併。

體育是一面鏡子，科學、工業、衞生又何嘗不是如此。全球化浩浩蕩蕩，很多領域自有其發展規律、成熟經驗。虛懷若谷，放眼世界，真正與國際接軌，把專業交還給專業，是迅速提高自己的最優選。《文明與野蠻》指出，對外國採取一種有用的態度，這並不丟臉……只有不長進的民族才不肯向人家學習。動輒以「特色」之名故步自封、夜郎自大，死要面子活受罪，到頭來受辱的只是自己。