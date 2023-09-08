娛圈單打：AV天后好識食　熟男鮮肉打孖食

上月剛滿30歲的日本AV天后三上悠亞守約結束皮肉生涯，宣布從良，令大票男粉絲哀號連連。不過天后就話之你，一於唔扮嘢做自己，最近更被日媒踢爆，同一晚連環激戰兩名尊尼男偶像「起雙飛」，真係識食！

話說天后第一個對手，乃係尊尼組合Kis-My-Ft2的32歲成員千賀健永。他被狗仔隊攝得上月底一個深夜到訪天后位於東京港區的香閨，玩咗3粒鐘筋疲力竭才盡興離開。詎料更爆的一幕在同夜稍後發生，凌晨3點，同門備受力捧的師弟組合浪花男子成員、21歲的長尾謙杜接力摸上門，二人大戰多個回合，男方至翌日下午即足足10粒鐘後才大滿足離去，究竟玩啲乜，你話呢？

一個係經驗豐富熟男，另一個係精力充沛小鮮肉，點睇都好難揀，難怪天后兩個都要，Why Not Both！即係咁，天后過去拍埋咁多AV為人民服務，難得退休梗係要男人服侍番自己。一夜連戰兩男，兩男又各有特色，諗起都欲仙欲死，呵呵！

不過咁，有指天后當年之所以下海，正正就係衰喺尊尼仔手上，佢因為同尊尼前偶像手越祐也流出激咀照，先至被迫退出女團下海拍AV。今次激戰對手咁啱又係尊尼仔，唔通天后有獨特癖好，無尊尼不歡？

話時話，尊尼事務所呢間男團偶像兵工廠，近年醜聞不斷，已故創辦人Johnny喜多川被指藉着權力搞自己旗下班囝囝，人神共憤。隨着愈來愈多受害人挺身指證，就連聯合國人權理事會的小組都派員到日本親自調查，呢鋪都可謂醜出國際。天后同尊尼仔行得咁埋，因住沾上衰氣喎！