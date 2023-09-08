中美矛盾因涉及美國霸權主義的存亡，美國是不會讓步妥協的。一如美國在烏克蘭戰爭所說只能贏不能輸，它會無所不用其極地對付中國，力度相信比對付蘇聯與日本更大。主因是中國戰鬥力強於蘇聯與日本，當然也勝於今天的俄羅斯。俄羅斯尚且可在烏克蘭戰爭以一敵三十，還是未分勝負，美國不會不吸取烏戰教訓，用更厲害的方法對付中國。

俄羅斯在烏戰中與美鬥爭，一是替中國先作抵擋，消耗美國的實力，也在戰中給中國認識到美國會怎樣出手和變陣，讓中國有所警惕防範。烏克蘭戰爭變成中美之戰的預演，但其中俄羅斯的對策卻也會讓美國從戰爭有所啟示和重新檢討戰略，會有對中國的新策略構思出來，並在烏戰中作出試驗。美國不會一成不變，且其代表着整個西方，包括眾多從俄羅斯、中國投靠而去的叛逆。

從烏戰亦可看到美國為首的北約不斷地回應戰場發展、俄方的應對作出戰術的調整。這不單止是力的角鬥，更是智慧的對弈，全方位的鬥爭。烏戰勝負未決，美國相信還有後着。中美衝突剛開始，新冷戰的大國博弈未完全開幕，沒有哪個國家現時可言勝，中國亦然。艱苦鬥爭還在後頭，不要輕言必勝，迷惑民心。因為中美之爭中國本屬劣勢，若鬆懈便無法扭轉劣勢，失去翻局機會。美強中弱，只能克勤克儉，合縱連橫地努力對抗。以民心民意民力來衞家護國。幸運的話，催動大同，求人類命運共同體。

中國弱不是物質條件、武備不如，弱在軍心民心。內地精英，一如港澳精英，都以歸順美國西方為尚。精英離國即使不叛國，也是大問題。正如內地網言，北大清華學生歷年多少留洋、多少回國？多少回國後變外籍華人？這是中國抗美的大難題，由此而生的裸官問題、貪腐情況，以至間諜威脅，更根本地從內侵蝕中國抗美的能力。

中美之爭更關鍵的戰場不在台海、南海或外交戰線，不在貿易競爭，而在精英的歸向和在金融範疇的爭奪。精英不可靠，舉國體制便難鞏固。有甲午之戰船堅炮利還敗個一塌糊塗的歷史教訓。金融受人把持、操縱，舉國歷年經濟努力也可一朝喪失。這兩個關鍵點中國還未能保不失，便不易抵抗美國全方位的攻擊了！蘇聯可敗，日本歐盟都可敗，中國上下不能不晝夜不忘，認真提防！