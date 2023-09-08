二十國集團（G20）領導人峰會將於明天在印度揭開序幕。中國外交部日前宣布由國務院總理李強出席，引發國際社會諸多猜測，有分析認為國家主席習近平首次不出席G20線下峰會，錯過了和美國總統拜登會面以緩和中美緊張關係的大好機會。但我以為坊間有點美化了習拜會這種所謂首腦外交的作用。

在外交領域，首腦外交是指國家一把手直接參與外交談判。外界普遍相信首腦外交在處理兩國關係時可發揮積極作用，和上世紀的古巴導彈危機不無關係。當時美蘇兩個核大國陷入對抗，戰爭大有一觸即發之勢。最後危機戛然而止，是因為兩國最高領袖甘迺迪與赫魯曉夫二人在背後直接接觸，頻頻用信件來往，互相通信25封，然後才達成妥協，成功解決了事件。

但世界上沒有一個理論可以走遍天下。從正面的角度來看，一國之元首掌握着國家權力，若他們直接交涉，的確有助避免兩國發生不必要的誤會和衝突。可從另一個角度來看，外界往往對元首會面有很高的期待，變相也限制了領導人讓步的空間，使得首腦會談要成功變得困難。如果兩國關係處於敵對狀態，率先由最高領導人談判，更隨時會帶來一些負面效果。畢竟元首的後面再沒有更高級別的人，即在國與國之間談判過程中再無退步餘地。假如兩國元首談不攏，以後雙方協商事務將會更加艱難。

事實上，近年中美關係和以前已有很大不同。中國崛起後，無可避免與美國會有更多摩擦，眼下兩國關係已非元首個人的外交偏好可輕易改變。不可能只靠兩國領導人在G20峰會等國際場所一次見面，就可推動雙方關係發展。中美只有先在各方面創造有利的氛圍條件，兩國元首見面才有意義。