俄烏戰事持續至今年半有多，依家形勢縱然膠着，種種迹象都反映俄羅斯佔優，烏克蘭除咗彈盡只靠一味伸手求援助，更不堪係貪腐醜聞愈揭愈多。美國國防部偵察辦公室一名官員曾形容烏克蘭軍方兩線作戰：一線對抗俄軍，另一係打擊內部貪污。

烏克蘭國家安全局2月宣布揭發大型挪用公款案，涉案者非法挪用採購軍糧公款；軍方亦被揭發以不合理高價採購武器及軍衣。美媒更爆出徵兵官員受賄，協助符合入伍條件嘅男性避過兵役，據悉，迄今逾7萬烏軍陣亡，超過10萬士兵受傷。前線欠缺兵力，軍方招兵買馬，唔少貪官利用醫療需求、留學和單親爸爸等兵役豁免條件，向企圖逃逸兵役嘅人埋手；報道指官員兜售嘅假醫療證明索價六千至一萬美元。

事實上，爭取加入北約及歐盟嘅烏克蘭，軍心渙散，鑑於國防部貪腐嚴重，面對輿論壓力，戲子總統澤連斯基早前撤換國防部長列茲尼科夫。此時先強調國防部需要新氣象，軍隊及社會需要新嘅互動！腐敗成咁，正一風吹芫荽，荽（衰）貼地！依家先話要「新氣象」，物已腐蟲已生，先知醒要「新嘅互動」，豈非得啖笑？

呢，最新消息係烏克蘭國防部再被揭發貪污問題。烏克蘭國防部去年12月與烏克蘭航空系統公司簽定總值8.07億元烏克蘭格里夫納（約1.71億港元）嘅鷹式小型偵察無人機供應合約，原定上月15日前交付全部無人機。生產商今年7月邀請軍方接受無人機操作培訓，但多達四分之三無人機飛行失敗，購55架僅一架能飛！你話烏克蘭即使得到F16戰機，恐怕都冇運行，何況之前空難喪失3名精英機師，老朽曾為文指連個天都唔幫佢！天道無親，唯德是與。依家上下交相貪，場仗點打落去？