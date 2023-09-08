超強颱風「蘇拉」日前襲港，事前有不少專家估計，「蘇拉」的殺傷力可能比2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」更厲害。幸而其移動路線轉變，加上特區政府吸取了之前「山竹」襲港的經驗和教訓，及早做好防備，包括提早宣布停課，以及首次啟動「全政府動員」機制，協助沿海及低窪地區居民應對風災和水浸，最終「蘇拉」對香港造成的實質破壞比預期小，市民生活在「落波」翌日便大致回復正常。

事實上，不論是「蘇拉」、「天鴿」或「山竹」，在香港都未有造成重大的直接人命傷亡，這對於其他同樣經常受到颱風侵襲的區內城市來說是非常難得。其主要原因之一，是香港的樓宇大多為鋼筋石屎建築，並受到嚴格的法規和專業制度監管，絕少會因打風或暴雨而倒塌。但結構安全並不等於絕對安全，例如今次風災就發生了多宗大型太陽能板、組裝天台屋或其他構建物，從樓宇高處被強風吹跌落街的意外。幸好事發時沒有途人或車輛經過，才未有造成傷亡。

當中不少從天而降的天台和外牆構建物，很可能是違規僭建、不符合相關安全標準。這方面筆者過去已多次提出，香港寸金尺土，提高了業主透過僭建來增加居住空間的誘因，或用作出租以賺取豐厚租金收入。有關行為不但對其他奉公守法的業主造成不公，對樓宇結構及公眾安全亦構成嚴重風險。當局必須加緊執法和修例加重罰則，罰款額應與業主因僭建而獲得利益和盈利掛鈎，以提高阻嚇力，迫使違規業主盡快糾正違章建設及降低僭建的誘因。

也有業主及租戶為了規避相關建築法規，而改用一些非固定、可拆卸的組裝式天台屋或棚架帳篷。亦有不少住戶將一些儲物櫃、梳化、枱櫈、盆栽、單車、燒烤爐及其他大型雜物，隨意放在與物業相連的天台或平台，在風暴時若未有做好預防措施，便很容易被吹走或發生意外。故此，政府有需要加強宣傳教育，包括與物業管理公司合作，提醒業主及住戶在風暴來襲前收起或鞏固好有關物品。若因有人疏忽而導致有重物從高處墮下，導致他人傷亡或財物損失，便應視作人禍而非單純的天災。當局固然須在災後盡快清走墮下的雜物殘骸，但同時亦不應放棄追查相關失責物主，依法跟進和檢控。

此外，為了節省電費開支，有愈來愈多住宅樓宇、工商物業和公共設施，近年都在天台、平台或外牆加裝大型太陽能板。從推動節能減排的角度，有關做法值得支持，但也帶來了一定的安全隱患。

如同安裝在大廈外牆的冷氣機，大部分太陽能板在最初安裝應確保是安全穩妥及符合法規，但過了一段時間，可能會因風吹雨打、日久失修而變得不穩固，淪為都市炸彈。當局必須多管齊下，通過加強教育、巡查和執法，促使業主定期及妥善做好維修保養，以免危害他人。