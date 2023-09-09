產評：美制裁無法趕絕　反令華加速超越

美國為了遏止中國崛起，千方百計聯同盟友向中國的晶片業作出各式各樣制裁，又限制美企進行相關的中國投資和兩地人才交流，務求要圍堵中國，減慢其科技發展步伐。誰知遭美國打壓的中國重點科企卻打不死，近日更推出搭載7納米晶片且支援5G網絡的旗艦手機，變相說明美國的制裁無法趕絕中國，反而成為中國尋求技術突破，追趕與美國技術差異的動力來源。

近年中國的科技發展突飛猛進，獨特的體制與龐大的市場優勢至為關鍵。不過，美國並未有檢視自身不足，反將經貿科技問題政治化，濫用和泛化國家安全概念，以此理由打壓中國企業，擾亂全球產業供應穩定，務求推動與中國脫鈎，以保自身霸主地位。

美國知道單靠自身在晶片與相關高端設備供應制裁並不夠力度，就以意識形態來綁架其他盟友加入制裁，基本上就是公然違反自由貿易和國際經貿規則。理論上，如此霸道的做法足以扼殺一個普通經濟體。偏偏正如美國所言，已成為全球第二大經濟體的中國，是一個「難纏」的對手，至今未有因為美國的嚴厲制裁而倒下，經濟增長雖有所放緩，但仍是主要經濟體中增長較快的一員，以中國經濟規模之大，這絕對不是一件簡單的事。

再講，被針對的中國重點科企並未有因此而消失，反而正努力加快在創新技術上取得突破，近日成功推出最新旗艦手機，搭載了7納米晶片兼支援5G網絡，正好就向美國打臉。難怪美國政壇隨即大叫要徹查，卻難掩美國政客無法遏止中國科技發展、只在愚弄美國選民，把美國經濟老本押上賭枱的事實。

中國向來是美國科企的主要客戶，美國要打壓中國，斷華供應，美企自必然要面對失去訂單的風險，更甚的引來中國反制，牽連到其他美國銷華的電子消費品，例如智能手機。美國徒於技術上領先，卻缺乏如中國般高增長潛力的龐大消費市場來實現自身技術優勢的商業價值，當中國能夠逐步實現技術自給自足，自立自強，變相就要多謝美國的用心威逼，成就大器。

今次事件只是中美科技戰一個階段性的發展，中國仍得努力尋求在技術上的突破，中國的重點科企仍得為美國進一步加大制裁作好準備，尤其是迎面而來是美國的選舉年，美國政客必然大打「中國牌」以爭取選票。

身處這個地緣政治局面，中國只有正視自身技術仍然落後於人的現實，繼續埋頭苦幹，早日攻克技術瓶頸，實現高端晶片國產化和全產業鏈建設，這是新經濟時代大國博弈必須要跨過的一道坎。

最弔詭的是，美國對華施加管制的舉措，遲遲未有把敵人推倒，卻反累美國企業與經濟。未來會見到美企失去更多中國訂單，盈利缺口令估值受壓，將刺爆美國資本市場泡沫。所謂「損人害己」，莫過於此。美企為了做到中國大客生意，將設法繞過美國制裁供貨，內部矛盾遲早會白熱化，最終政客們是否倒自己的米，就要放長雙眼等着瞧！