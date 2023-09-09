俄烏戰爭延宕逾年，停戰無期。繼向烏克蘭提供集束彈後，美國再宣布提供貧鈾彈，也是英國之後，第二個向烏克蘭提供貧鈾彈的國家。貧鈾彈會因撞擊和燃燒產生貧化鈾氣溶膠和粉末，擴散到自然環境中，而貧化鈾具有化學毒性和放射性，進而污染撞擊地點周圍的大片區域，使用正當性備受爭議。俄羅斯便批評美國此舉「不人道」，但美國為了自身利益，根本從來沒有人道可言。

美國國務卿布林肯日前訪問烏克蘭，宣布再提供逾10億美元援助，是次包括貧鈾彈在內的軍援便佔當中1.75億美元。說起貧鈾彈，不得不提1999年美國為首的北約侵略南斯拉夫，期間有15噸貧鈾彈在塞爾維亞領土上使用。自轟炸開始後的前10年，該國約有3萬人患上癌症，約1.8萬人死亡。俄烏戰爭是代理人之戰，戰場主要在烏國境內，貧鈾彈最終傷害甚麼人不言而喻，亦證明美國「人權大國」只是虛偽。

隨着美國大選逼近，特朗普不斷就俄烏戰爭向拜登施壓，外界原估計拜登可能為了連任而盡快讓戰爭落幕。惟人算不如天算，拜登現已騎虎難下，皆因美國軍工巨頭藉此發「戰爭財」儼如上癮。這些軍工巨頭主導美國金權政治，根本不容許戰爭就此停下來。

例如俄烏衝突爆發以來，美國以至北約國防預算不斷增加，美國軍工產業股價亦隨之大漲，洛歇馬丁及雷神兩大公司均得享暴利。美國軍工體與政壇利益千絲萬縷，試問俄烏戰爭怎麼可能停下來？不過，烏克蘭連連敗北，反攻無果，消耗武器速度驚人，從美國提供完集束彈再提供貧鈾彈可見，正規武器庫存已經見底，以致備受爭議的「倉底貨」也要拿上枱面，繼續延長戰爭，無異於飲鴆止渴。