香港剛經歷了百年一遇的大暴雨，不少地方釀成澤國，讓人觸目驚心。如何在暴風、暴雨下保障個人安全，筆者不是這方面的專家，但身為半個傳媒工作者，自覺亦有責任盡我所知提醒大眾，所講對或不對，讀者諸君大可自行斟酌。

9月7日夜晚至8日的凌晨，香港很多地區都被大水淹蓋，深度及腰。從電視新聞所見，不少市民雙手撐傘，急步涉水前行，這種做法其實十分危險。當水深及膝時，路人已無法看清地面狀況，如果有坑坑坎坎，也會渾然不覺，一旦踏空，再不幸跌倒，大水洶湧而至，後果便不堪設想。

外國不時會發生以下情況，當大水來襲，地面部分坑渠蓋會被沖走，甚至會因塌陷而出現大坑，當路人不察，繼續涉水而行，一不小心就會掉入坑渠或者大坑內，若然救援無及，便會喪命。香港是福地，過去少有暴雨釀成大災的場面，因此港人在這方面的經驗較少。

有經驗的人遇到上述情況，如果手中有長傘的，不是用作擋雨，而是作為探路的杵杖，每走一步之前，先用長傘探清楚腳前的路面狀況，確定安全，才向前邁步；如果沒有雨傘，用竹枝、棍棒亦可。要是手上甚麼也沒有，最少也得扶着路邊的鐵欄行走，因為一旦在水中踏空，亦能有拉手、攀援之處。若然你無法探知或確定前面的路況，最好站在安全的地方不動，待水退後才走。

特區政府終日叨唸着，說要發展「北部都會區」，然而，一場大雨來襲，北部區域水浸成災，有的市民家園不保，有的汽車要完全報廢。特區管治班子就連北部區域的渠務以及去水工程都尚未做好，卻奢談要發展甚麼工商業重鎮，豈不是讓人笑話？