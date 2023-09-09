以總理社他為首的泰國新一屆政府內閣，幾經波折，終於在本周二向國王佛齊拉隆功宣誓就職，正式上任。但泰國政局能否就此止亂回穩，恐怕尚是一大疑問。

泰國在1932年開始走上民主化的道路，可近年政局一直動盪不安，政權交替常常以政變的方式進行。箇中原因，除了泰國人的民主意識普遍不高，未能掌握民主的精髓──妥協與尊重投票結果，也和泰國城鄉、地區的經濟差距懸殊有關。代表農村地區利益的親前總理他信勢力，一直和支持軍方和保皇派的反他信城市勢力不和，結果是無論哪個政黨上台，都無法代表社會各階層利益，進而遭到不同挑戰。

豈料今年的泰國選舉出現戲劇性變化，代表青年世代利益的前進黨爆冷勝出成為第一大黨，令泰國政壇首次出現三方勢力對峙局面。但由於軍方與保守派掌控的上議院杯葛，前進黨最後只能無奈放棄組織聯合政府。社他所屬的為泰黨則乘虛而入，與保守派達成協議，取代前進黨出來組織政府。

但社他組建的新內閣上台，並不意味着泰國政局前景就一片平坦。現任泰國聯合政府是不同政黨基於短期利益而組成，在34人組成的內閣名單中，主要來自6個黨派，各有不同利益，勾心鬥角，未必會全力支持社他。如何擺平政府內部的權力分配，將考驗以為泰黨為首的新政府的能力。

而為泰黨所代表的新他信政治勢力，原本跟軍方矛盾極深，如今變成盟友，雙方能否放下昔日恩怨也是疑問。另一邊廂，前進黨儘管在保守派狙擊下無法執政，但它代表的新興政治力量仍然不容忽視。泰國各政黨經過多月的折騰都筋疲力盡，暫時放下鬥爭共謀政治穩定，但長遠而言就不好說了。