呢個世界，政客有口話人哋，冇口話自己。各位，美媒日前報道，北韓領袖金正恩計劃本月訪問俄羅斯，與總統普京討論朝方向俄方提供更多武器用於烏克蘭戰場。美國白宮國家安全顧問沙利文馬上跳出來警告，若北韓向俄羅斯提供武器，將付出代價，不過又冇具體講美方有乜嘢行動。阿哥，這就好似兩個細路打交，一方捋高衫袖，聲震震嗌「信唔信我打你吖喇」，結果通常都係不了了之！

眾所周知，金正恩係嚇大嘅，佢係毛澤東嘅好學生，向來把老美當紙老虎！山姆大叔恃住係軍事大國，只許自己放火，不許他人點燈，呢頭警告北韓切勿售武俄羅斯，嗰頭到訪烏克蘭嘅國務卿布林肯宣布新一輪超過10億美元援助，其中軍事援助佔1.75億美元，包括首次提供穿透裝甲車輛、同時對人體健康有害嘅主戰坦克貧鈾彈。貧鈾係用於製造核燃料或核武嘅天然鈾，經濃縮後產生嘅副產品，擁有極優異嘅穿透力，同時具有化學毒性及放射性，一旦直接接觸污染源頭，受貧鈾污染地區可照射量對人體健康構成威脅。

白宮國家安全委員會發言人柯比解釋，貧鈾彈對裝甲車輛非常有效，此舉確保烏國反攻行動盡可能有效果。為協助烏克蘭突破俄軍嘅戰場防線，美國已不再高呼甚麼「道德」或「人道」了！俄羅斯副外交部長里亞布科夫表示，全球已出版數百份援引專家、醫生、化學家嘅報告，指貧鈾彈可能對環境造成不可逆轉嘅損害。佢批評美國不在乎貧鈾彈會為參與戰鬥嘅人士帶嚟乜嘢後果，也不在乎將在該片土地生活嘅未來幾代人會發生甚麼。觀乎美國力撐日本東電排放核污水長達30年嘅計劃，替日本嘅劣行洗白，就知美國向來只有強權，並無公理！