要數今年最大的是非顛倒，首推香港竟然有人為日本排放核污水此等自私自利行徑保駕護航，甚至將反對排污者一律打成「沒有科學知識」、「政治凌駕一切」。其實，最是政治凌駕一切的，恰恰就是這些逢中必反的黃人，中國政府愈是反對日本排污，他們愈是為日本洗白，毫無道理可言。

日本政府不理周邊國家反對，上月24日開始排放福島核污水，首階段將連續排放17日7,800噸，至明年4月底將排放3.12萬噸。整個排污計劃橫跨30年，合共排放超過130萬噸核污水。儘管國際原子能機構聲稱，日本ALPS處理核污水系統符合國際安全標準，但排放如此大量核污水入海史無前例，現在無事不等於永遠無事。事實上，日本啟動排放核污水不足兩星期，福島第一核電站對出海域已首次驗出放射性物質氚，儘管只有一個監測點的樣本達到常規分析可檢測出的濃度下限，但已然敲響安全警鐘。國際原子能機構亦不忘強調，排污計劃是日本政府的國家決定，該機構並非「推薦」日本此一政策，擺明為日後一旦搞出大頭佛而預先撇清關係。

中國一直有就日本排放核污水一事，建議日本當局採取其他處理方案，包括蒸氣排放，但由於成本比排放入海高出逾10倍，日本最終採取了現時這個禍及全世界的自私方案。既然日本決心「攬炒」，中國當然也有權利作為防衞，上月24日開始禁止日本全國所有海產入口，不過是保障國民健康的做法。日本漁業遭受重創，岸田文雄政府不但沒有停止錯誤行為，反而指斥中國「經濟脅迫」，堪稱惡人先告狀。

撇開中日之間的國仇家恨不談，既然日本魚產有可能受污染，中國人自然也可以選擇不吃日本魚產，畢竟世界上美食多的是。何況不管從甚麼角度看，日本以鄰為壑，禍水外引，將自身問題轉嫁全世界一同承擔，絕對是自私到極點的行為。德國便有研究顯示，福島排污後的57天內，放射性物質就會擴散到太平洋大半個區域，中國的反應真是政治凌駕科學乎？

可以看到，除了中國強烈反對，南韓民間一樣有激烈抗議活動，俄羅斯、菲律賓以及一眾太平洋島國也紛紛抨擊日本此一舉措，只是人微言輕，抗議聲音不受重視，俄羅斯更因俄烏戰爭而受西方打壓，中國的反對聲音才會益發凸顯。

香港黃人偏偏顛倒是非黑白，硬要為日本背書，甚至有所謂的KOL以至毒果餘孽，將反對日本排污的意見一律打成「唔識嘢」、「無知」、「政治先行」。人們實在不明白，日本排污有甚麼值得支持之處？這些黃人會不會天天大啖福島海產以行動支持日本？當然，黃人大多鬱鬱不得志，不是處於社會低層，就是避走外國，有沒有經濟能力每天大吃「日本直送」成疑。嘴上說不，身體卻很誠實。香港近期勁減九成日本進口海產，證明還敢吃日本海鮮的香港人並不多，黃人的「高見」得不到主流支持。