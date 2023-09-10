正論：雨災善後重如山　須助市民渡難關

一場世紀黑雨，揭開了本港名為「現代化」的遮醜布，把港府不堪的一面，呈現於港人眼前。官員在暴雨期間指揮失當、應變不力，導致本港交通幾近癱瘓，港人在大雨中徬徨無助，是鐵錚錚的事實，無可爭辯。究責固然重要，惟當務之急仍是災後處理，協助市民渡過難關；尤其要暢通渠道、加快清理枯樹雜物，皆因本港仍未雨過天青，未來數日天氣依然不穩定；倘若再來一場暴雨，恐怕會把本港僅餘的盡數沖毀。

突如其來的暴雨導致水淹香港，說是天災不假，但要說港府沒有過失，根本難以服眾。官員不斷重複「500年一遇」等字眼，不過是想轉移視線，試圖淡化當局的失誤；卻絲毫不察覺其迴避詰問的行為，把心虛的一面表露無遺。須知道，黑色暴雨在本港並不罕見，雖說降雨量及生效時間均打破紀錄，但過往一些並非水浸黑點的地區，也出現「瀑布激流」，確實惹人懷疑；尤其有些地區降雨量更高，積水卻不嚴重，更加深了市民疑慮。

坊間有聲音認為，在超強颱風「蘇拉」襲港後，港府清理不及時，加上本港衞生持續不佳，大量垃圾、落葉、枯枝湧入渠道造成淤塞，才是這套號稱可承受「200年一遇」暴雨的渠務系統失效的關鍵。縱然官員堅持是今次雨量超過了可承受標準，惟坊間的推論不無道理。更讓坊間憂慮的是，港府現時的善後工作過於緩慢，風雲難測，要是來一場黑色暴雨，本港隨時重蹈覆轍，所造成的破壞將幾何級數遞增。

特別是遠離市區的鄉郊，例如石澳等，因唯一行車路「石澳道」出現山泥傾瀉及路陷，現時猶如「孤島」。眼見當局清理進度緩慢，有居民乘搭快艇逃離家園，前往區外酒店暫住，也有居民自發以鐵剷剷泥，目的是盡快恢復通車。居民自發協助的行為固然令人鼓舞，惟雨下不停，本來鬆動的山泥隨時再次傾瀉而下，居民實際上是冒着生命危險來打通與外界的聯繫；因無能而把居民逼上險地，當局難道不為此感到慚愧嗎？

同樣身處險境還有位於港島的紅山半島屋苑，網傳照片顯示，海邊一處山坡因大量山泥塌下變得「光禿禿」，導致部分獨立屋低層地基外露，明顯有倒塌風險，難道不值得關注嗎？何以港府遲遲未見行動呢？

值得注意的是，現時坊間有聲音懷疑，昨今兩日剛好是周六及周日，加上「蘇拉」過後，大量公務員取消休假上班，導致這兩天有大量公務員休假，才影響了善後進度。雖無確實證據，但畢竟10號風球過後，港府多個部門派員參與清理工作時，可是大張旗鼓，號稱是「全政府動員」級別；今次黑色暴雨所造成的破壞，比「蘇拉」有過之而無不及，港府卻偃旗息鼓，難免惹人懷疑。假如市民猜測的是事實，港府的災害應變實太讓人失望了，先有高官疑似「徹夜好眠」，再來有公務員「災後休假」，還有誰會急市民所急呢？