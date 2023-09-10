娛圈單打：艷星們各有際遇　當然有幸有不幸

有人封胸做少奶，有人苦海續浮沉，這就是人生！嗱，眾所周知，90年代乃係港產片輝煌時期，唔止出產眾多天王巨星，三級片更係大行其道，經典艷星多如恒河沙數，勾起觀眾集體回憶！

好似「波霸」葉子楣，當年憑着超誇張豐滿上胸突圍而出，幾乎逢港產片必見到她的芳蹤，《玉蒲團之偷情寶鑑》更係代表作。當時不少人質疑波霸兩團肉只係隆胸得來，拍檔曹查理更公開說過，波霸非常聰明，深諳生存之道，一直賣弄身材卻絕不露點，皆因對波係假嘢！不過伊人一於少理，揚言飲木瓜奶豐胸，信不信由你。

她1992年與醫生男友交往後便洗盡鉛華，專心過少奶奶生活，可惜5年前男友不幸於搭飛機途中心臟病發身亡，令人慨嘆天意弄人。她最近現身行內活動，雖已屆57歲熟女之齡，但身材依然苗條，21吋蛇腰並無走樣，坦言恨復出拍戲。唔知不久的將來，觀眾是否會在螢光幕再見波霸？

相比之下，另一經典艷星鄭艷麗的際遇便令人唏噓得多。她自爆患上厭食症，多次進出醫院，甚至曾被送往深切治療部留醫，加上經濟陷困，做過麥記收銀員。她日前再自揭病得痛苦，過去的僱主又不體諒，令她冇份工做得長，渴望能過正常生活，網民對此只能寄以無限祝福。

同期艷星之中，過得最愜意可能是葉玉卿。她一脫成名，成為影圈搶手貨，其後逐漸轉型演技派，一樣受歡迎。她1996年在美國邂逅華裔商人胡兆明，更於同年閃婚，婚後移居美國，誕下兩子一女。她偶爾偕女返港，母女倆皆索爆讓人眼前一亮。