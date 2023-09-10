中美之爭在於政權，政權建基於精英，精英有一個培養的過程，便是教育，如裸官之例，不待成為精英，只要是精英的子女，亦可影響精英的政治取向。因而一、二十年左右，教育的轉變，可使精英轉向，動搖政權的根本。

改革開放以來的中國教育，受市場迷信和對西方特別是美國體制與文化的迷惑崇尚，教育存在不少問題，歷年有改革，改革中有得有失。最令人擔心的是，家庭經濟條件對低下層升學愈來愈有關連，教育的平等機會受到威脅。

但當前最明顯的問題是國際學校的氾濫，一是衝擊國民教育體系，社會更好的教學資源和生源流往國際學校，後者變成貴族學校（再不是單為外企外籍學生專設），凌駕於本地學校。二是國際學校課程有異，幾近教育範疇的租界，學生接受的不是中國的國民教育，而是西方的國民教育，培養的便當然不是中國國民，而是外國國民。國際學校也多是讓學生與外國教育體系連接，為出洋升學準備，猶如解放前的清華，差別可能便是辦學經費來自中國本地，辦校的利潤歸於海外。

內地的大學也流行開設國際學院，目的也是移植西方教育，培養出國升學的學生。同時亦有中外辦學，包括西方正式大學在內地設分校，以及眾多海外野雞大學在賣文憑。大學國際化是合理之舉，但未必要盡是移植西方，中國的大學不能變成西方大學的分校或升學預備校，教育趨向西方化或美國化。國際學校，往西方國家從大學到中小學的留學，這樣體系培養出來是甚麼中國國民？抑或這便是中國國民從青少年開始蛻變為外國國民的過程？以中國每年十萬百萬計的往西方國家留學學生，其中不少為了出洋而出洋，並不認真讀書，目的便不是教育，而是外國護照、居留權。這樣的發展，中國每年流失多少人才呢？他們即使回國，可能思想心態已不是中國人，更形成國內社會、政治、文化衝擊的消極作用。

這樣美國化的發展模式，實際上在前蘇聯、東歐國家盛行，而與西歐乃至日本、南韓等新興國家不同，此中有着特殊的政治因素（包括中國內部和外國），這或許有助於美國主宰的全球化、西方式的現代化，然而，這會是中國復興可以成功之途嗎？中美之爭，似乎在國人熱衷於往美國西方留學的趨勢下，中國的劣勢還會加劇。