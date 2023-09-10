美國對烏克蘭提供新一輪10億美元援助，包括令人聞之色變的貧鈾彈，說明美國還不想結束戰爭，還在繼續拱火澆油，而且愈來愈沒有道德底線。由此可見，美國為了一己私利，無所不用其極，連最後一塊遮羞布也不要了。但問題是，如果貧鈾彈依然無濟於事，美國還有甚麼招數？難道真的想逼俄羅斯動用核武，來個玉石俱焚？

白宮國家安全委員會發言人柯比辯稱，美國疾病控制及預防中心等研究認為，貧鈾彈不構成放射性威脅，「只是比常規武器的密度大」。這分明是欺人之談，國際上已有無數科學研究指出，貧鈾彈將會對環境造成不可逆轉的損害，禍害蒼生，遺禍子孫。聯合國環境規劃署也認為，貧化鈾是一種化學和放射性污染的重金屬。正因如此，世界上絕大多數國家對貧鈾彈避而遠之，只有美英等少數國家樂此不疲，難為他們還好意思整天將人權和公義掛在嘴邊，這是多麼虛偽，又是多麼邪惡。

俄羅斯駐美國大使館指摘美國向烏克蘭提供貧鈾彈，「不但準備戰鬥到只剩下最後一個烏克蘭人，還準備讓後幾代人都背上十字架」。沒錯，美國從來都是為達目的不擇手段，烏克蘭是否戰至最後一個人，後幾代人是否背上十字架，他們根本不在乎。對美國而言，最重要的就是贏得這場戰爭，不管採取甚麼手段，否則必將失去霸權，也無法再控制歐盟，那才是他們最大的噩夢。

明乎此，就知道這場戰爭還會繼續打下去。儘管交戰雙方皆已師老兵疲，歐盟也已意興闌珊，其他國家更是感到極度厭倦，但美國一日不收手，戰爭就不可能結束。最可悲的是烏克蘭，作為美國棋子，根本身不由己，只能繼續流血犧牲，直至徹底毀滅。澤連斯基以軍隊貪腐和反攻緩慢等理由，將國防部長列茲尼科夫撤職，只是找替罪羔羊而已，好好的一個國家落到如此地步，戲子總統才是真正的罪魁禍首。若不是他狂妄自大，不會招來這場災禍；若不是他縱容新納粹主義，俄羅斯不會大動干戈。直至現在他依然執迷不悟，以為有美國援助，就能擊敗俄羅斯，這不是天真，而是腦殘，美國還能援助多久？

美國和北約救不了烏克蘭，集束彈和貧鈾彈只能帶來更大災難，唯一能解救烏克蘭的就是烏克蘭人。停火才能避免毀滅，何時才能清醒！