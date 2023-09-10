近日傳聞中央將頒令，禁止政府部門和國營企業員工，帶外國出產的手機上班。若然消息屬實，影響最大的是美國蘋果公司，故蘋果股票的市值，兩天內便蒸發了1.5萬億港元。

這項新措施若然落實，一點也不讓人感到奇怪，即使今年不實行，相信明年、後年也大有機會實行，所謂「以彼之道，還施彼身」，中國只是討回應有的公道而已。美西方國家沒有任何實質證據，便大肆禁制中國企業華為、中興和TikTok，西方好些政府部門，不准員工使用上述公司的產品，說懷疑內裏安裝了後門程式，會搜集和竊取秘密資訊。

既然如此，咱們就得公平交易，你可以禁我，我自然亦能禁你，故中國政府部門，相信將會陸續收緊對外國電訊產品的限制。這類措施本來早該實施，但是說實話，過去我們的底氣不足，很難完全挺直腰桿說話，事關中國還未發展出自己的高端晶片，你要用高性能手機，只能買外國產品，即使用國貨vivo、Oppo、小米，內藏的高端晶片，也要靠外來的。

如今可不同，華為剛推出Mate 60型號的手機，甫一上市即震驚同業，因為新手機內藏7納米晶片，據說是由中國自主研發，一舉突破了西方的技術封鎖。當這款新產品正惹來全球熱議，冷不防華為推出了兩款新手機，價錢更高、功能更強，到這時候人們才驚覺，原來這家中國企業的實力，竟是深不見底。華為成功突破技術瓶頸，代表中國晶片不必再讓別人卡着脖子，我們可以跟美西方平起平坐，甚至是討價還價了。我相信中國快將跟美國談條件，假如對方不肯讓步，仍堅持在政府部門禁制華為、中興的產品，咱們也會如法施為，對付美國企業。