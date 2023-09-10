加拿大總理杜魯多接受訪問，形容中國奉行強硬外交政策，令中加無法建立正常關係，兩國沒有變友好的空間。如果不曾發生加方炒作中國干預選舉與任意拘押孟晚舟事件，杜氏的言論或許成立，否則恐怕連其分居妻子也想快快與他撇清關係。

杜魯多自言於2015年上台時曾希望與中國達成自由貿易協定，但兩國關係因加方協助美國拘捕過境的中國科企華為太子女孟晚舟而變得敵對。他認為中加關係目前可能算是穩定，沒有惡化亦沒空間改善。杜魯多不愧是小白臉，從政卻中看不中用，被強鄰搓圓撳扁，反華不長眼睛，在中加關係上當然接連撞板。單是加國駐華大使館早前在其開設在中國微博上的社交帳號，發布聲援烏克蘭貼文，竟出現「香港獨立」的黑暴旗幟。雖然影片未幾便下架，但加國駐華大使館職員不懂中文嗎？抑或明知是黑暴旗幟，偏要對北京進行挑釁？觀乎加國與台灣互動頻繁，有議員支持台灣參與國際組織；加軍艦艇屢次穿越台海，究竟對中國極為重視的統一、決不容別國干涉的立場，楓葉國是作何事觀？

加拿大魁北克省過去也曾出現過一陣子要求獨立的聲音，渥太華政府是否鼓勵任何人對之予以聲援，甚至歡迎派出軍艦炮艇以所謂「維護國際規範和準則」為名，到加國對開海域游弋？同時還與對方維持友好關係？

內地宣布恢復旅行社組團出境遊，加拿大卻無份，這是非常強烈的信號。小白臉總理當然有自由自絕於華客，甚至拒絕讓中加兩國出現有利改善關係的條件，但是著名景點所在地區的官員卻有不同的看法。加拿大既然喜歡吹奏中國干預選舉，迄今卻仍是查查查階段，是不是至少該所有當選者全體總請辭，重新舉行選舉呢？否則豈非任由他國滲透、干政？