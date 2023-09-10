英國第二大城市伯明翰宣布破產，有組織估計類似事件還會接踵而來，未來兩年至少有26個市議會面臨實質破產危機。如果英國政府不制止這個勢頭，恐怕會惹來民意反噬，令各項政策更難維持。

個人、企業可以破產，原來政府也可以，原因不外乎支出愈來愈多，但收入跟不上，最終資不抵債。以伯明翰為例，近年歐洲通脹嚴重，政府開支不斷上升。還記得這幾年英國的醫護人員、教師、運輸工人等接連罷工，紛紛要求加人工，加上疫情、俄烏衝突，不但企業稅收減少，更有大量難民湧入英國享受福利。當然，這些情況並非伯明翰獨有，壓倒伯明翰的最後一根稻草，是2010年市政府的女性員工成功獲得與男性同工同酬的權利，市政府要不斷為此埋單，結果只能宣布破產。

伯明翰破產後，市政府除了保護弱勢群體和法定服務外，其他服務皆受影響，甚至連公園也難以營運，垃圾無人清理，未來更可能要加稅開源。但最大的問題是惡性循環，政府減開支令職位減少，更多人失業等救濟，企業稅收進一步減少，情況如滾雪球般擴大。

英國首相辛偉誠在伯明翰破產後，第一時間關後門說不會出手打救。但我認為隨着事態發展，辛偉誠將面臨極大壓力。不要忘記，辛偉誠早前才宣布未來3年內將提供30億美元協助烏克蘭重建。俄烏衝突初期，英國只援助2,000萬英鎊，至今才總共給了3.47億英鎊援助，現在援助的口愈開愈大，並不是筆小數目。相反，伯明翰目前的預算缺口只是8,700萬英鎊。當英國人自己連基本社會服務都欠奉、愈來愈多城市面臨破產危機的時候，辛偉誠還敢大大聲說「沒有責任」救助嗎？