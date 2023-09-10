今年9月真是多風多雨，剛經歷過一次10號風球，以為有驚無險，想不到不到一星期，又遇上一場特大暴雨，打破香港天文台自1884年有紀錄以來的最高降雨紀錄。香港多處變成澤國，馬路變成激流，無數汽車在路上死火，地下商場、停車場變了蓄水池，大量雨水湧入港鐵站，水深及膝，大雨夾雜泥沙更一度湧入港鐵的地下路軌，嚴重影響鐵路和其他陸上交通服務。

執筆之時暴雨已經停了，但是政府公布的「極端情況」仍然生效，意味着外面的環境、交通仍處於未恢復的情況，亦有較高機會出現山泥傾瀉或其他危險狀況。按照《颱風及暴雨警告下工作守則》，除了必要人員外，僱主不應要求僱員返回工作地點上班，以及員工如因「極端情況」而未能及時上班，僱主不應以此扣減員工的工資、勤工獎或津貼，更不應處分或解僱有關僱員。

守則是美好的，現實是無情的。由於守則沒有完整的法律約束力，很多僱主都視之為無牙老虎，未有按照上述守則和勞工處的呼籲。很多打工仔，其實並不屬於必要的工作人員，但都要冒着大風大雨、頂着各種風險，甚至連公共交通工具也沒有的情況下，回到工作崗位，當中很多連額外津貼也沒有！而其中一個關鍵是：甚麼行業、職務才算是必要人員呢？

筆者在10號風球及這次暴雨期間到附近商場走了一轉，發現很多服務行業特別是集團式快餐店、餐廳、超市、便利店，在10號風球和黑雨下，竟然如常營業。而這些都是出現在惡劣天氣已經發生了一段較長時間，即意味這些員工在惡劣天氣警示生效下，仍要冒險回店工作。這類服務，屬於緊急和必要性質嗎？如果這些服務暫停營業，香港會停頓嗎？這些員工，又屬於「必要人員」嗎？究竟員工的安全，還是公司的營利，才是僱主首要考慮呢？看來不是任何天氣都阻止不了打工仔上班，而是任何天氣都阻止不了老闆想要賺錢。

爭議年年都出現，問題核心就是現時的守則指引沒有約束力，存在太多灰色地帶。一些沒有議價力的工種，工友只有「頂硬上」或「劈炮唔撈」兩種選擇。公平的勞資協商，談何容易！5年前颱風「山竹」襲港後，筆者於2019年代表工聯會提出議員草案：《天然災害及緊急狀況停工安排條例草案》，草案要求成立由勞、資、官三方組成的「天然災害及緊急狀況應變委員會」，制訂準則，清楚劃分甚麼情況下需要停工，哪些屬於必須和指定的行業員工不受停工令所限。當天然災害及緊急狀況出現時，行政長官會同行政會議就可以根據上述準則宣布停工令，以及對違反停工令的僱主，可以處以相應罰則。很可惜，當年政府並沒有採納本人的草案。然而，隨着全球氣候變遷惡化，「極端情況」的天氣恐怕只會愈來愈頻繁，政府應要更積極有為，考慮一套能行之有效的停工安排。