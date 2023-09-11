正論：一場暴雨見真章　滿城破爛太淒涼

真金不怕洪爐火！要是本港真的如官員口中的繁榮昌盛，是一座高度現代化的發達城市，自然能抵禦災害。可惜的是，本港的繁榮有如一張薄紗，經不起風吹雨打，接連經歷10號風球及黑色暴雨侵襲後，只見一片狼藉；護土牆倒塌，處處山泥傾瀉；多條道路發生路陷，交通大受影響。更可怕的是，山泥瀉下竟揭發豪宅僭建亂象，政府多年來懵然不知。這場暴雨不但盡洗鉛華，更是揭開了遮醜布，把本港烏煙瘴氣一面，原形畢露於市民眼前。

天公不作美，大雨下不停。自世紀暴雨來襲後，一道巨大的低壓槽持續影響本港，連日來天氣始終不穩定，偶見滂沱大雨。縱然雨勢比不上日前的黑色暴雨，惟對於五勞七傷的基建而言，卻是一次次重擊；尤其是本來已濕潤的山泥，在雨水一次又一次的衝擊下，逐漸變得鬆動，並隨水流傾瀉而下。這個時候，護土牆的作用就顯得非常重要，能否防止水土侵蝕，排走多餘的水分，是避免山崩的關鍵。黑色暴雨過後，本港先後發生逾70宗山泥傾瀉，其中不少山坡建有護土牆，仍無法阻止山崩，主因雖是暴雨無情，惟護土牆的工藝，是否維護得當，亦是官員應檢視的地方。

幸運的是，山泥傾瀉暫未造成傷亡，惟依然險象環生。況且，多條幹道被山泥掩沒，加上土壤流失所造成的地陷，導致本港路面交通幾乎陷入半癱瘓狀態。其中，紅磡佛光街遊樂場附近的護土牆斜坡昨晨8時許突然崩塌，途經的巴士及時將車煞停，才避免悲劇發生，惟平治街全線封閉，也令市民出入大受影響。九龍淪陷，港島同樣不好過；一度淪為「孤島」的石澳，石澳道經搶修後昨日才重開，柴灣連城道同日又出現百米長的路陷，甚至有的士被困。本港現時猶如十個沙煲九個蓋，總有一個露出來。

即便其他地區山泥傾瀉可歸咎於「500年一遇」，歸納為天災，唯獨港島大潭紅山半島發生的山泥傾瀉，毫無疑問是人禍。紅山半島海邊第70、72及74號屋臨海方向的斜坡日前發生山泥傾瀉，其中72號屋更露出地基，引起關注。好端端的豪宅面臨倒塌危機，居民更要撤離，本來是值得同情；然而山泥塌下，露出的不止是地基，還有疑似僭建的地庫，卻令輿論風向扭轉，市民更是恍然大悟。畢竟興建人造斜坡時，設計上未必會預計附近有僭建物，如今更是挖鬆泥土興建地庫，怎可能與山泥傾瀉毫無關係呢？

令人憤怒的是，港府對於豪宅僭建地庫居然懵然不知，若不是一場暴雨令東窗事發，當局急急腳派人巡查，恐怕違法者可繼續瞞天過海。事實上，本港的豪宅、別墅乃至村屋僭建問題一直嚴重，過往甚至有官員被揭發帶頭僭建，全因相關部門執法不力、究責不嚴所致。天知道還有多少所謂的天災，實則是像紅山半島一樣，由人禍引起；港府若不糾正歪風，嚴懲僭建當事人，還如何取信於民呢？