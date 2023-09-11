二十國集團（G20）峰會通過領袖宣言，一致反對在俄烏戰事中使用或威脅使用核武，惟沒有明確提及俄羅斯，引來烏克蘭外交部批評，認為該份聯合聲明沒有甚麽值得驕傲。基輔政府應搞清楚現在不是尋求驕傲的時候，而是認清美西方又懶得「與烏克蘭站一起」了。

相比起去年在印尼峇里島發表的G20聲明，當中援引聯合國決議「最強烈地譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略」，今次聲明明顯來得溫和。「所有國家應避免以武力相威脅或使用武力來謀求獲取領土，侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立」，雖云沒有開名，外界某程度上也能解釋為所指的就是俄羅斯，但細心閱讀引號內的文字，說是告誡某些強權大國，勿以「航海自由」為名，肆意派遣軍艦炮艇進行武力震懾，雖無直接獲取領土，卻廣收「小弟」構建附庸國；勿透過顏色革命聲援他國獨立、分裂的勢力團夥，藉此侵犯別國領土完整和主權或政治獨立，也是說得通的，因為「所有國家」嘛。當然，慣了舔美者並沒有合格的領悟力。

對美西方政棍而言，戰火從來沒有燒身，故此聲援的投入熱度是忽高忽低的。美國今期正忙於巴結印度，力主聯合國安理會應進行改革，讓印度成為常任理事國。成事的話，今天的拉攏與硬銷工作，將來就變成在常任理事國中多一枚棋子抗華、抗俄。至於烏克蘭念念不忘想要加入北約嗎？請耐心等候消息吧。雖然美國將於秋季對烏克蘭送上貧鈾彈，但這只代表戰事又得無了期延續，拱火澆油者要看到「朋友蛋、床板夾」。太空探索科技公司SpaceX始創人馬斯克，原來曾秘密下令切斷星鏈衞星網絡，致烏軍無人潛艇偷襲俄羅斯海軍艦隊的計劃失敗，反映援烏有所保留。祝烏克蘭好運。