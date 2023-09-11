在二十國集團（G20）峰會上，據報西方國家要求強烈譴責俄羅斯，反對使用核武，而烏克蘭早前也要求西方加強對俄制裁。G20原本係為解決全球經濟問題而設立，如今卻不斷遭政治議題干擾，正如有論者指出，俄烏戰爭爆發後，峰會因聯合公報是否譴責俄羅斯而引起爭議，已經偏離原本嘅宗旨。而講到「反對使用核武」，更加係得啖笑！

呢，北韓本月9日慶祝建政75周年，海軍6日為旗下第一艘戰術核攻擊潛艦「金君玉英雄」號舉行下水禮，領袖金正恩出席，形容潛艇為「敵人恐懼的北韓自主力量」，並暗示平壤將繼續推進海軍核武化發展。惟南韓軍方估計該潛艦無法正常運行，正觀察當局欺騙或誇大事實嘅線索云云。點講都好，北韓今趟潛艦下水，無疑反映平壤當局喺開發核武器上可能再邁進一步！以金正恩不惜任何代價發展核武器嘅精神，老朽深信「即使依家冇，將來必定有」！

喺地緣政治緊張局勢升溫下，有智庫研究指出，全球可供使用嘅核彈頭軍事儲備，較一年前增加86枚。在全球所有核彈頭中，估計3,844枚已部署喺導彈和飛機上，其中約2,000枚處於高度戰備狀態，意味佢哋被安裝喺導彈或存放於擁有核轟炸機嘅空軍基地，幾乎全部均屬於美國和俄羅斯。而研究國際和平嘅智庫則警告，全球正漸漸邁入人類歷史上最危險嘅時期之一。嗱！早前有報道指，美國空軍獲得一筆5,000萬美元資助，明年6月起擴建位於英國薩福克嘅拉肯希斯皇家空軍基地核武人員宿舍，意味相隔15年後，美國可能再次喺英國部署核武。一旦英國再變成美國海外核武部署地，將增加英國成為核戰爭目標嘅風險。

政客所謂「反對使用核武」，根本係廢話！