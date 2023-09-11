受制於俄軍的鐵壁防守，烏軍反攻步伐陷入泥沼；作為背後金主，歐美國家不得不着急。雖說透過戰爭長期化來消耗俄羅斯國力，可能是歐美的最終目的，然而近幾個月烏軍漸見頹勢，反而是無止境提供軍援的歐美國家消耗更大。況且烏軍士兵死傷慘重，甚至要勞煩鄰國以「逃避兵役」為由，從難民中挑選適齡男子強制遣返烏克蘭參軍，足見兵源捉襟見肘。一旦烏軍沒有足夠兵力維持防線，隨時兵敗如山倒，這顯然並非歐美樂見的。

既然不能直接參戰，為維持烏軍實力，歐美國家惟有「升級軍援」這一選項，向烏克蘭提供更先進、更具殺傷力的武器，以阻擊俄軍。於是乎，繼提供主戰坦克、先進導彈、集束彈，以及宣布提供F16戰機後，美國日前再宣布新一輪總值超過1.75億美元軍援時，披露將首次提供「貧鈾彈」。縱然美國並非首個向烏克蘭提供貧鈾彈的國家，但依然惹來俄羅斯強烈反應，俄羅斯駐美國大使館更發聲明，直斥美國向烏克蘭提供貧鈾彈的行為是「不人道的」，指摘美國試圖讓烏國「戰鬥至最後一個烏克蘭人」，還準備讓烏克蘭人的後代「背上十字架」。

事實上，早在英國向烏克蘭提供貧鈾彈時，俄羅斯的反應已相當強烈，及後多場核戰演習、增加部署核武等核威脅手段，更被外界視為俄羅斯對英國行徑的強硬回應。可能美國是看到俄羅斯無力阻止英國向烏克蘭提供貧鈾彈，才決意提供；也可能是美國認為烏國戰況不佳。不管甚麼原因，美國的舉動勢必進一步觸動莫斯科的神經。在未來一段時間，克里姆林宮發出的核威脅恐怕會愈來愈強烈；畢竟貧鈾彈的危害，比起集束彈有過之而無不及。

甚麼是貧鈾彈？貧鈾彈是指以鈾238的硬質合金為主要原料製成的炮彈。由於貧鈾合金的高硬度、高比重及高熔點特性，可使炮彈得到較大的動能，突破厚重的裝甲，故貧鈾合金常被用以製作穿甲彈，堪稱是坦克的剋星。然而，鈾238具有放射性及化學毒性，雖然相對弱於鈾的其他同位素，但仍能對撞擊地點周圍區域造成污染，故使用貧鈾彈的正當性一直備受爭議，而持有貧鈾彈的軍隊，如非面臨絕境，也不會在本土使用貧鈾彈，而是拿來進攻遠離本土的地方。如今烏克蘭不惜一切要求外國提供貧鈾彈，足以說明烏軍已無餘力顧及後代。

無可否認，烏克蘭假如輸掉戰爭，很可能會失去一切，比起部分土地受污染，似乎勝利更為重要，然而這只是政府的角度。按現時形勢，俄軍不太可能也沒能力橫越第聶伯河繼續進攻；至於喪失的克里米亞，以及盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松4州，居民早已適應俄羅斯統治。或許對大部分人而言，不過是換個政府統治的事，自己的生命健康自然更加重要。一旦烏軍頻密使用貧鈾彈，縱然勝利，卻只換來一片荒土，當災的只會是人民。