娛圈單打：走完一個又一個 被彈戲屎嘆奈何

走吓一個，走吓又一個！繼花旦唐詩詠、黃智雯以至被冷待16年的趙希洛先後往外闖後，2013年華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）亦疑似拒絕再玩，離開TVB！呢位靚女外形酷肖樂壇天后陳慧琳，卻冇天后命水，發展平平，奈何！

Gloria入行後一直載浮載沉，並非缺乏演出機會，而是所演角色皆發揮有限，難以令人留下深刻印象。直到2021年終於時來運轉，擔正劇集《換命真相》，惟外間反應一般，伊人隨即銷聲匿迹，原來已悄悄返回原居地加拿大升學。她日前出Po表示已取得學士學位，講明畢業後留在楓葉國發展，似乎對香港不再留戀。

也難怪伊人心淡。講真，選美冠軍出身，樣貌身材肯定一流，儘管演技尚需磨練，但Gloria成長於香港，2000年先至移民加國，廣東話非常流利，比起同屬華姐出身的苟芸慧、岑麗香需苦練廣東話更有優勢。偏偏她始終紅唔起，兜兜轉轉10年，最終決定放棄演藝夢，只能說句人各有志。

嗱，Gloria就話，重回校園期間令佢思考人生的意義，認為應該與家人開心在一起。何況30歲女仲算後生，試吓向其他界別發展，可能另有一片天。

再講吖，咪以為靚女做乜都有着數，傳聞她於《換命真相》表現不如理想，激嬲同劇拍檔譚俊彥及張頴康，搞到之後一直冇Job接，只能敗走加拿大。伊人對此例牌否認，但剛榮升女一忽然走夾唔抖，似乎空穴來風，未必無因。點都好，TVB最不缺就係選美出身的囡囡，一個退下，旋即有另一個補上。