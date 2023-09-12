世界視線：南高加索有變　不足影響中俄

最近，亞美尼亞與美國聯合軍演，顯示它與俄羅斯關係出現問題，主因是亞美尼亞與阿塞拜疆一直有領土糾紛。俄羅斯為拉攏阿塞拜疆，不希望兩國有軍事衝突。在2020年兩國衝突時，亞美尼亞敗戰屈辱，俄羅斯並沒有出手助戰，只是催促和談，亞美尼亞上下不滿，讓美國有機可乘，北約官員更建議亞美尼亞加入北約。南高加索形勢似在大變，或許反映出在這個戰略地區，俄羅斯未能確立其控制。

亞美尼亞與阿塞拜疆之爭是因在蘇聯時期領土交錯，上世紀90年代獨立之後，便因種族問題出現爭執。同樣的問題存在於各個前蘇聯國家，也存在於二次大戰後西方分割而成的中東、南亞國家。巴爾幹半島的情況亦相同，問題源自二次大戰前後西方為瓦解多元民族宗教的古老大帝國，提出的民族獨立，但民族獨立口號開始以後便難以改變，且演變得更為激烈，是形成東南歐、亞洲乃至非洲政治動盪的主要因素，衝擊千百年來民族宗教雜居的格局。而在西歐和美洲，西方列強卻極力禁制、鎮壓民族獨立的運動。

亞美尼亞若加入美國西方的陣營，應會是美國的勝利。本來在南高加索，美國和北約最積極拉攏的是格魯吉亞，原因是格魯吉亞直接連接俄羅斯北高加索地區，以往有車臣的叛亂，若格國加入歐盟、北約，將可起支援北高加索脫俄獨立勢力作用，此所以美國在格國一早便推行顏色革命。但2008年俄格之戰後，格魯吉亞開始了解要與俄羅斯和平相處，北約與歐盟的積極拉攏未能成功。烏克蘭戰爭之後，大量俄國人遷往格魯吉亞，格國轉而親俄，也和中國結成戰略夥伴關係，全力發展中國絲綢之路的中部通道。格魯吉亞與阿塞拜疆、哈薩克斯坦積極合作，建設中歐班列的南移，因波羅的海海運受制於北約的制裁，俄羅斯也開始參與中部通道的發展，以開通俄羅斯陸路連接印度洋。美國亦試圖干擾，正致力與哈薩克斯坦建立關係。不過，哈薩克斯坦不會捨俄中兩大國而就美國，因而亞美尼亞便成為美國西方次選的合作對象。

即使亞美尼亞附美，美國西方亦不會為此而與阿塞拜疆衝突。歐盟依賴阿塞拜疆的能源與鈾礦，也不敢自斷供應。亞美尼亞的地緣戰略地位遜於阿塞拜疆和格魯吉亞，即使附美，對南高加索的俄羅斯南部邊境和中歐班列貨運，影響極微。

研究所所長 陳文鴻