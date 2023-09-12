擁有核武，並不一定能威懾敵國；只有核三位一體，即同時擁有陸基洲際彈道導彈、核潛艇及潛射彈道導彈、戰略轟炸機的國家，才稱得上擁有全面的核武威懾力。原因在於敵國難以通過先發制人，在一波攻勢內徹底摧毀所有核武，意味着發動進攻後，很可能遭受核反擊。

擁有核武的國家不少，但公認擁有三位一體核武打擊能力的國家只有美國、俄羅斯及中國；法國曾是其中一員，惟後來因縮減核武，停止使用陸基洲際彈道導彈；至於英國，則對外宣稱沒有陸基洲際彈道導彈，並決定退役戰略轟炸機，故只剩下海基核打擊能力。當然，有些國家諸如印度等，是擁有發展核三位一體的潛力，甚至有論者認為印度早已完成核三位一體，畢竟核三位一體的關鍵在於同時擁有在陸基、海基及空基發射核武的能力，而印軍雖無戰略轟炸彈，卻可通過戰鬥轟炸機空射搭載核彈頭的布拉莫斯導彈，似乎勉強稱得上符合條件。

另有些國家諸如以色列等，雖然官方從未公開承認擁有核武，但早被外界認定不但擁核，且是擁有三位一體核武打擊能力的國家。姑勿論事實如何，印度與以色列至少是公認的強國，軍事乃至經濟實力均名列前茅，就算擁有三位一體核武打擊能力，也不足為奇。誰又想到，一向予人形象是落後、貧窮、封閉的北韓，如今竟逐步邁向核三位一體？

繼火星18洲際彈道導彈試射成功後，北韓上周三高調舉行首艘戰術核攻擊潛艇「金君玉英雄號」的下水儀式，令外界嘩然。要注意的是，北韓這艘核攻擊潛艇並非核動力潛艇，而是搭載了核武的常規動力潛艇，比起真正的核潛艇，實力當然不可同日而語。核動力潛艇恐怖之處，在於其理論上的無限續航能力，以及較長時間的潛航能力，讓它成為真正的海洋幽靈，出其不意地向敵國發動攻擊。而傳統柴電潛艇，因發電時會燃燒大量氧氣，令潛艇潛航時間受限，加上受制於燃料補給，續航能力遠不及核潛艇。

雖說比不上核潛艇，惟對北韓而言，成功把核武裝上潛艇，也是一項重大突破。畢竟把核武裝上潛艇，最大目的在於擁有海基發射平台，避免核力量遭敵國一波消滅。只要擁有核反擊能力，足以讓美國不敢輕舉妄動；至於能否讓潛艇駛入遠航，甚或靠近美國，根本不重要；重要的是躲藏得了！就算不能靠近美國，也可通過彈道導彈射程來彌補。

金君玉英雄號順利下水，是否意味着平壤已擁有最初步的海基核打擊能力呢？關鍵在於能否正常服役。南韓有專家質疑金君玉英雄號未必能正常服役，絕非空口無憑。從外觀而言，金君玉英雄號就像是羅密歐級潛艇強行加上「龜背」，以搭載戰術核武；如此粗暴的改裝手法即使可行，也必削弱潛艇原來的性能。不過，若北韓只是為了維持核反擊力量，這種程度的戰術核攻擊潛艇也就足夠了。