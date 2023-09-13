世界視線：納卡現人道危機　高加索或爆戰亂

「納戈爾諾-卡拉巴赫」（納卡）是中南歐阿塞拜疆境內主要是亞美尼亞人居住的地區，亞美尼亞是世界上最早接受基督教的國家，到20世紀初主要被鄂圖曼帝國統治，並在一次大戰期間被殺害達150萬人。結果，亞美尼亞人民於1920至30年代，成立亞美尼亞蘇維埃共和國加入蘇聯。到蘇聯於1991年解體，亞美尼亞獨立，南接境伊朗、北接格魯吉亞、東接阿塞拜疆、西接土耳其及屬阿塞拜疆的「納希切萬」飛地。

1991年，納卡區的亞美尼亞人就成立阿爾察赫共和國，但不為國際所承認。結果，納卡區先後出現兩次戰爭並雙方種族清洗，納卡區被阿塞拜疆在土耳其協助下佔去不少土地。第二次戰爭後，俄羅斯派部隊在納卡區接連亞美尼亞的拉欽走廊維和。這是亞美尼亞供應納卡區的生命線。

如今出現人道危機及可能會引發新一輪戰爭的正是拉欽通道問題，今年7月阿塞拜疆藉俄羅斯陷入俄烏戰爭，使拉欽通道的俄維和部隊無法發揮作用，就以亞美尼亞涉嫌偷運軍火到納卡區而在哨站加強限制物資供應納卡區，連國際紅十字會的人道救援物資都受阻撓。目前納卡區嚴重缺乏食品，特別是嬰兒奶粉、醫療用品及燃油，也斷供電力，使運輸停頓，公共醫療無法正常運作，開始出現病人失救、嬰兒及民眾餓死。歐盟如今對情況深表關切，亞美尼亞政府也警告阿塞拜疆政府事件將可能引發新一輪軍事衝突。

今次事件只是中南歐高加索區複雜的政治鬥爭的冰山一角，土耳其及阿塞拜疆兩個回教突厥民族國家視亞美尼亞為親俄的基督教禍患。在阿塞拜疆封鎖下，倘兩國再發生新一輪戰爭，不但土耳其及阿塞拜疆趁俄應付不來，可佔領納卡區及驅趕裏面12萬人離開，更在打敗亞美尼亞後有望打通土耳其及納希切萬飛地連接阿塞拜疆，使土耳其及西方勢力可以滲透入裏海。

土耳其及阿塞拜疆的拓展計劃不符合伊朗的利益，因為伊朗西北部有20%人口是阿塞拜疆裔及10%是庫爾德裔，土阿聯合拓展會導致伊朗要面對境內這些突厥族裔的分離主義活動。連同伊朗，支持亞美尼亞還有印度，印度也已經在供應武器給亞美尼亞，以減少土耳其及阿塞拜疆回教勢力向中亞伸展，可能強化巴基斯坦的實力與印度的衝突。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻