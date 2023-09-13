正論：夜市賣點要清晰　最忌貴價無特色

自中港通關後港人一窩蜂北上消費，有見一橋之隔的深圳夜經濟熱火朝天，香港冷冷清清一片死寂，社會要求振興夜經濟之聲不絕於耳。高官早前已揚言搞活搞旺夜市，惟搞活搞旺夜市並非叫口號那樣簡單，夜市的主題、定位、價格、交通配套各方面都要配合，否則一陣風過後便無以為繼。

香港百貨、商業僱員總會一項調查顯示，近70%受訪會員支持香港設立夜市，當中77%人認為夜市內最吸引的項目是「飲食」，近62%選擇「零售」，其次則是「表演節目」。調查亦發現，有逾73%受訪者關注夜市的地區及交通便捷性，逾68%關注價錢。可見夜市若要成功，上述要素缺一不可。

可以看見，通關後本港夜經濟「仆直」，旺區食肆及商場在晚上8時過後客源稀缺，許多商店索性拉閘節省燈油火蠟。反觀每逢周末，北上深圳的港人前赴後繼，深圳當局更趁機在口岸一帶提供食買玩攻略，商店亦向港人提供優惠進一步搶客，晚上8時過後依然到處人山人海，跟香港簡直是冰火兩重天。為了重振餐飲和零售市道，吸引旅客及本地市民留港消費，港府表明在中秋節前後啟動「香港夜繽紛」計劃，並要將活動橫跨至10‧1以至聖誕新年，難得政府肯帶頭催谷，業界當然無任歡迎。

問題是，今次已非港府首次搞類似活動，可惜往績欠佳，永遠都是興高采烈開始，意興闌珊告終。例如2002年曾舉辦「上環大笪地」，惟翌年遇上沙士及管理公司欠租等問題，2004年壽終正寢。又如2016年推出美食車計劃，結果受地點規限，愈做愈縮，至去年僅餘寥寥數輛美食車如同「死剩種」。今次又會如何呢？正如業界指出，夜市必須提供飲食，惟本港租金人工成本高昂，以致過去的年宵市場，常見30元6粒「天價」魚蛋等劏客場面，加上場地必須符合排污等規定，不准明火煮食，在在令夜市「美食」欠缺吸引力。

提起本港租金高昂，可謂百業「死症」，亦窒礙了資金不多的年輕人創業，令香港缺乏創意，就連內地旅客也嫌棄香港商店千篇一律。有指「香港夜繽紛」其中一個夜市選址在灣仔海濱，由藝發局和中環街市等參與舉辦，為期16日，每個兩米闊攤位租金為1.2萬元，傷健人士樂器、唱歌及跳舞表演每場一小時為2萬元；工作坊每場兩小時為3萬元；以及20分鐘文化藝術夜空表演為38萬元，絕不便宜，最終會否又是淪為連鎖集團囊中物，不能不令人疑問。更不必說，若夜市欠缺泊車位和接駁交通，恐怕也是難以吸客。

說到底，拍屁股決定，拍心口保證，拍大腿後悔，已成港產官僚通病，「香港夜繽紛」是有姿勢也有實際，還是一如既往雷大雨小草草收場，只能拭目以待。唯一可以肯定的是，餐飲及零售業界亦要虛心求進，不能因循苟且，一味指望政府打救。消費者若認為物非所值，即使搞幾多個夜市，一樣還是會蟬過別枝湧往深圳去。