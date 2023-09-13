美國再不能主宰國際了。G20會議，習近平與普京沒有出席，拜登親自上馬，卻不能迫使會議公報譴責俄羅斯。美國也不敢如在印尼會議後在公報上做手腳，惹來印尼的公開責怪。即使拉攏大有野心的印度，美國在G20會議上仍無功而退，反而緊接在俄羅斯海參崴的東方經濟論壇上，北韓金正恩大張旗鼓地出席，吸引全球注意。

國際普遍認為金正恩訪俄，為的是談武器供俄在烏克蘭戰爭中用。美國也再次大聲呼喊，不容北韓武器供俄，卻不管全世界都知道，美國早在南韓購買武器供烏克蘭軍攻擊俄羅斯。美韓勾結可以，俄朝合作則不可，這是多麼丟人的雙重標準。美國叫囂只公開在國際社會獻醜，暴露它的偽善，卻沒法影響俄朝的會面。後者更顯示出國際上愈來愈多的國家不聽美國的號令，不怕它的制裁。

俄朝的合作應該不止於北韓出售武器給俄羅斯。北韓出售武器，一如伊朗，顯示在烏克蘭戰爭裏，俄羅斯亦組織軍火生產的聯盟。但不如美國的軍火生產夥伴的聲勢浩大（G7加日韓，還有歐盟內外的歐洲國家、澳洲、以色列等），也不如美國以戰爭經濟支撐它的政治和軍事擴張和對其他國家的挑釁、威脅。但俄羅斯與北韓合作正反映出俄亦在全球尋找夥伴。軍火供應合作的同時，更是軍事政治的緊密協作配合。

俄羅斯在東有北韓、中有伊朗、西有白羅斯。縱使中國猶豫未決，俄羅斯與美國為首的西方抗衡，已有足夠的力量。更何況美國霸權對同盟者亦侵蝕利益，它的夥伴只是為了利益，且在美國軍事與政治脅迫之下並不如伊白朝與俄的關係，至少有近乎生死與共的決心。

俄羅斯與北韓合作應該是更重經濟。中國參與俄遠東地區發展有頗長時日，沒有多大效果。一方面，東北三省衰落，自顧不暇，人口老化和減少。另方面，中俄協作還止於能源。相反地北韓有二、三千萬人口，悉從政府的指揮。若俄朝協議，北韓騰出幾百萬勞動力轉移至俄遠東及西伯利亞地區進行建設，俄以能源和人民幣支付，這可會是北韓大發展的機會。俄廉價能源可全面改善北韓的經濟與民生，70年代北韓農業受石油危機打擊至今的劣勢便可扭轉。解決了農業問題，北韓可放手發展工業和替俄加工。

北韓變，東北亞便無復美國主宰了。