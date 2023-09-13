在東南亞，中國、越南、美國的恩怨極為複雜和戲劇性。中越好的時候，是同志加兄弟，共同抗美；壞的時候，刀兵相見。當越南被美國戰火蹂躪摧殘，生靈塗炭，越南對美國的仇恨絕不下於中國對日本，然而，美越好的時候，據稱從「全面合作夥伴」，一下子越過「戰略合作夥伴」，成為「全面戰略合作夥伴」。

日前美國總統拜登訪越，完成了這個「歷史跳越」，美越「打得火熱」。之所以如此，是中越關係、中美關係的某些因素，被河內及華盛頓利用發生了槓桿作用，也即中越關係中的一些問題，河內想通過與美國合作向中國使臉色；美中關係的一些問題，華府想通過拉緊越南向中國施壓；中越之間的最大問題，是對南海西沙群島有主權之爭。最近剛剛鬧出對中國公布新版地圖風波，越南加入印度、菲律賓、馬來西亞批評反對行列。而中美之間的最大問題，是美國發起了對華國運之戰，拉攏一切可以拉攏的國家、盟友打壓遏制中國。越南的地緣政治及與中國間存在的問題，美國大大利用！

美國為了自身利益和戰略目的，拉攏越南是可以完全不把自己當年對越南的恩怨當回事的。同理，越南亦如此，越南以「擱置過去，超越分歧，弘揚共同，展望未來」作為對美對華方針。對此，拜登讚揚「越南是朋友、可靠夥伴及國際社會負責任的成員」。當然，美越跳躍式升級到「全面戰略合作夥伴」關係也要有實惠，拜登和越共總書記簽署了「半導體及礦物的協議」，美國科技公司巨頭Google、英特爾、最大晶片代工廠格芯、波音高層及國務卿布林肯，還會與越南的科企高層在河內會面。

現在的國際形勢對越南發展十分有利，除周旋於中美之間獲利外，越南還利用俄烏戰爭，「俄受到美國西方全方位禁運之際，加強與莫斯科的戰略互信」。有消息指，莫斯科將向越南提供信貸安排購買重型武器，包括反艦導彈、反潛飛機、防空導彈等，加強其捍衞主權和國防能力。