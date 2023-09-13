不招人妒是庸才。華為推出新一代旗艦手機後，美國頗有一些人氣急敗壞，政客叫囂要加強制裁，華府商務部更煞有介事調查晶片來源，這種反應一點也不奇怪，畢竟老美從來沒有如此失威。最令人莫名其妙的是，內地網絡竟然也充斥各種攻擊和抹黑華為的言論，當中不少更是言詞惡毒，純屬造謠和詛咒，毫無道理可言。

這是為甚麼？如果是同行之間的競爭，應不至於如此歇斯底里。最合理的解釋是，這班人大多是所謂的「恨國黨」，有的是收了美元專責唱衰中國，有的壓根兒就是崇洋媚外的洋奴。在他們心目中，凡是美國的就是好的，凡是中國的就是不好的，連美國空氣也是香甜的，中國空氣是臭不可聞的。所以，中國企業竟然打破美國技術封鎖，對他們而言簡直是罪大惡極。有人形容這種人是「心智不正常的精神病」，其實他們未必都是精神病，有些人頭腦很正常，只是良心壞透了。

套用毛澤東的話，凡是敵人反對的我們就要擁護，凡是敵人擁護的我們就要反對。恨國黨罵得愈狠毒，愈是證明華為成功，這是好事，而不是壞事。美西方幾乎沒有一天不攻擊中國，又能怎樣？中國還不是照樣發展壯大。別人說甚麼不重要，最重要的是自己做甚麼，民族企業要突破美國的封鎖圍堵，除了自主研發，沒有其他選擇。

美國商務部長雷蒙多聲稱，美國可以繼續向中國出售晶片，但不包括最頂尖的。說白了，美國既不想放棄中國市場，又不許中國強大，所以只能賣給你最低端的晶片。實際上，只要中國繼續努力，加快研發，終有一天實現晶片自給自足，到時美國想賣也沒人要。正如微軟創辦人蓋茨指出，美國無法永遠成功阻止中國擁有強大的晶片。中國將在技術領域取得巨大突破，並成為全球領導者。

這一天何時到來？沒有人知道，但應該不會太遙遠，華為成功突圍就是明顯的啟示。今天你對我愛搭不理，明天我讓你高攀不起，中國企業應該有此自信。據說中國政府開始禁止政府和國企員工在工作中使用蘋果手機，甚至不准帶到工作場所，這正是讓你高攀不起的最新例子，相信類似反制措施將會陸續有來。至於那班恨國黨抹黑也好，詛咒也罷，就由着他們吧，千萬不要跟傻子爭辯，否則外人搞不清到底誰才是傻子。