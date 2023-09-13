美國言必稱國家安全，制裁華為的名堂便是有後門竊密諸如此類。然而，華為被制裁數年，一度被卡脖子至休克，卻在最近迎來大翻身。除了推出5G Mate 60 Pro手機激起全球熱議，更乘勝推出多兩款手機Mate 60 Pro+和Mate X5，外界預計至少搭載與Mate 60系列同款麒麟9000s晶片，甚至可能是更高規格的麒麟9100。

美國政客見到華為不但打不死，而且愈戰愈勇，老羞成怒下又想再搞制裁升級。不僅有意制裁提供7納米技術製造國產晶片的中芯國際，直情連個人也不放過，現任中芯共同執行長梁孟松可能也在制裁之列。

這真是不可思議。美國一向強調唯才是用，自由平等，那麼，梁孟松領導中芯國際提升晶片製造技術，突破美國封鎖，只是證明他有個人之處，是個人才而已，何罪之有？美國卻急欲對一個人才置之死地，公平公正云乎哉？

梁孟松出身於台積電，為台積電前研發處長，被譽為「研發六騎士」之一。可惜有指他恃才傲物，人際關係欠佳，因此其後發展鬱鬱不得志，辭掉台積電後到大學任教短時間，再轉投南韓三星任研發副總經理。在他主導下，三星放棄20納米製程，直接升級至14納米製程，大獲成功，令他被冠以「台積電叛將」之名。

他效力三星4年，期間一直被台積電指控洩漏商業秘密予三星而捱告，2015年底離職，兩年後加入中芯國際至今。顯而易見，良禽擇木而棲，有能之士跳槽有甚麼問題？難道三星又告他洩密？美國卻欲以此作為制裁理由，用心險惡，亦有失大國風範。面對中國挑戰，美國氣急敗壞，然而中國不斷進步，美國的制裁左支右絀，究竟有甚麼用？